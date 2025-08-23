Комфортно будет только в нескольких областях: какой неприятный сюрприз подготовила погода на День Независимости (карта)

Погода доставит хлопот

Заливать не прекратит — дожди на западе Украины и не думают униматься. Более того — к концу недели прохлада и влажность расползется и дальше.

Украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что за 24-25 августа свежий воздух дойдет и до юга, и до востока. Эти части Украины, пока очень жаркие, охладятся до +24…+29°С.

Подробный прогноз погоды до конца лета в материале: От +37°С до +7°С за несколько дней: что будет с погодой в Украине до конца августа

Будет дождливо и с громом в Украине на День Независимости почти во всех областях. Гидрометцентр Украины прогнозирует, что без осадков обойдутся только Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Днепр и Крым. Температура не будет превышать +27-27 градусов днем, ночью же в этих областях местами будет спускаться до +13.

Центр Украины будет с теплой погодой, хоть и очень мокрой, до +23 градусов днем, а ночью – в среднем +13. Запад и столицу будут заливать. В Киеве 24 августа днем прогнозируют максимум до +19 градусов.

Погода на 24 августа в Украине

По данным портала ventusky, западную часть Украины накроют немалые дожди. Эпицентр — Закарпатье, Черновцы и Прикарпатье. Здесь обещают до 10 мм. осадков. Температура в регионе упадет еще сильнее, в частности, во Львове на День Независимости обещают до +18 максимум, хотя по этому прогнозу, обойдется без грозы.

Где в Украине на 24 августа прогнозируют осадки

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал о погоде в Киеве на День Независимости. В целом 23 и 24 августа ожидается понижение температуры.