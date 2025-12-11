В Киеве слышали взрывы без тревоги: есть погибший и пострадавший, что известно (фото)

Правоохранители устанавливают детали происшествия

В Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого прогремели взрывы. Полиция отмечает, что взрыв был один. Известно, что в результате происшествия один человек погиб, и еще один получил травмы.

Что нужно знать:

Сигнала воздушной тревоги во время взрывов в столице не было

На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи

Что именно взорвалось в Киеве — пока неизвестно

Информация об этом изначально распространилась в местных пабликах. Вместе с тем были опубликованы фотографии с места происшествия.

В Киеве прогремели взрывы. Фото: социальные сети

В то же время взрыв подтвердили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве. Там сообщили, то по предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Важно добавить, что во время взрывов возле метро Харьковская сигнала воздушной тревоги в столице не было. Что именно взорвалось — в настоящее время неизвестно.

