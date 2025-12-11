В Киеве слышали взрывы без тревоги: есть погибший и пострадавший, что известно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правоохранители устанавливают детали происшествия
В Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого прогремели взрывы. Полиция отмечает, что взрыв был один. Известно, что в результате происшествия один человек погиб, и еще один получил травмы.
Что нужно знать:
- Сигнала воздушной тревоги во время взрывов в столице не было
- На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи
- Что именно взорвалось в Киеве — пока неизвестно
Информация об этом изначально распространилась в местных пабликах. Вместе с тем были опубликованы фотографии с места происшествия.
В то же время взрыв подтвердили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве. Там сообщили, то по предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Важно добавить, что во время взрывов возле метро Харьковская сигнала воздушной тревоги в столице не было. Что именно взорвалось — в настоящее время неизвестно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине. В результате много жертв и раненых.