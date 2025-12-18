В Днепре гремят взрывы: "шахеды" летают прямо над домами (фото)

Всех просят оставаться в укрытиях

В Днепре днем 18 декабря прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Враг атакует город "шахедами", предварительно, есть попадание в жилую застройку.

Что нужно знать:

Взрывы раздались примерно в 13:15

В сети появились видео, как "шахеды" пролетают над городом

Опасность сохраняется по всему городу

Об этом сообщают журналисты "Телеграфа". Отметим, что дроны пролетают низко, прямо над жилыми районами.

Всех просят находиться в укрытиях. Сохраняется угроза по всему городу.

На момент выхода материале в Днепре и Днепропетровской области продолжается сигнал воздушной тревоги.

В Воздушных силах предупреждали о БпЛА в направлении Днепра с юго-востока и юго-запада. Тем временем мониторинги сообщают, что враг продолжает запускать дроны в сторону Днепра.

Волонтер Тимофей Кучер в своем Telegram-канале пишет, что для правого и левого берега Днепра угроза продолжается. Также он сообщает о работе ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 декабря россияне ударили КАБами по Запорожью. Есть попадания в жилые дома, пострадали люди. Два многоквартирных дома подверглись значительным разрушениям, еще двенадцать многоквартирных и частных домов повреждены.