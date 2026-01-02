Одну из улиц Киева назовут в честь Парубия. Где она находится (карта)

Выдающегося украинца убили по заданию российских спецслужб

В Киеве появится улица Андрея Парубия, убитого прошлым летом во Львове. Эту инициативу поддержало большинство участников общественного опроса на портале и в приложении "Київ Цифровий".

Свои голоса за то, чтобы в Киеве появилась улица Андрея Парубия, отдали 57% участников опроса. 43% высказались против.

Киевляне поддержали наименование одной из столичных улиц в честь Парубия

В честь Андрея Парубия предлагается назвать безымянную улицу между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского. Она будет проходить вдоль Мариинского парка, от Грушевского до Парковой дороги.

Где будет улица Парубия (карта)

Место, где будет улица Парубия (больший масштаб)

В опросе отмечается, что Парубий внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма. Он также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности во время событий Революции Достоинства 2013–2014 годов.

Андрей Парубий

Напомним, Андрей Парубий, политический и общественный деятель, нардеп нескольких созывов, экс-председатель Верховной Рады Украины и координатор Самообороны Майдана был убит среди белого дня 30 августа во Львове. Подозреваемый в его убийстве вскоре был задержан. Это 52-летний львовянин Михаил Сцельников, который оказался давним агентом-наводчиком российских спецслужб. В настоящее время он находится под стражей в рамках уголовного производства без права внесения залога. Он заявил, что сделал это якобы из-за несогласия с действиями украинских властей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в честь Парубия предложили назвать улицу в Вараше Ровенской области. Однако эту инициативу раскритиковали.