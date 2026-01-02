Зачем ее так закрутили? Где в Киеве есть необычная улица и как она называется (фото)

Эта улица имеет перепад высоты 16 метров

В Киеве немало улиц с богатой историей и необычными названиями. Среди них выделяется Круглоуниверситетская. Находится она в центре города и удивляет своей "ломаной" формой.

"Телеграф" решил выяснить, зачем эту улицу так "закрутили" и что на ней находится. Мы узнали интересные факты.

Где в Киеве находится Круглоуниверситетская и чем она уникальна

В 1830-х годах Киев активно перестраивался. В то время в городе строился Красный корпус Университета (на улице Владимирской), но часть университетских служб и общежитий временно размещалась в арендованных домах на Липках.

Жилой дом милиции на Круглоуниверситетской (архивное фото)

Между этими двумя пунктами не было прямого и удобного пути, потому что мешал огромный овраг и крутой обрыв. Чтобы повозки с лошадьми могли преодолеть такой подъем, архитектор Викентий Беретти придумал хитрость: он спроектировал в Печерском районе улицу в форме "двух полуциркулей".

Улица Круглоуниверситетская находится в центре Киева, Фото: Википедия

Благодаря S-образной форме склон получился пологим и удобным для транспорта того времени. Именно из-за этих "кругов" к названию Университетская добавили приставку "Кругло". Формальный статус и современное название улица получила в 1869 году.

Улица Круглоуниверситетская имеет необычную форму

Закрученная улица имеет 2 выхода на ул. Лютеранскую (в своей верхней и нижней точках), а перепад высоты между ними составляет 16 метров. Несмотря на небольшую длину, каждый дом здесь — отдельная история. На ней расположен жилой дом сотрудников милиции (№2/1), а также особняк построенный в 1892 году в стиле неоклассицизма.

Обосняк на Круглоуниверситетской, 10

Сегодня Круглоуниверситетская улица — это тихий, зеленый и престижный уголок в самом сердце Киева, сохранивший уникальную инженерную задумку XIX века.

Круглоуниверситетская улица в Киеве, Фото: kiev.vgorode

