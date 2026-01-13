Почему закрываются супермаркеты в Киеве? Появилось объяснение и показательные видео
Торговые сети призывают проверять актуальный график перед походом в магазин
В Киеве и области из-за перебоев с электроснабжением часть супермаркетов временно приостановила работу или работает с ограничениями. Об этом сообщили крупнейшие торговые сети.
Что нужно знать:
- В соцсетях появляются видео, где видны последствия отключений в магазинах
- В сети NOVUS и Сільпо объяснили проблемы и дали контакты, где узнать о работающих магазинах
- Сеть АТБ заявила, что все их супермаркеты в Киеве и области работают в штатном режиме благодаря генераторам
В сети уже публикуют видео, как отключения повлияли на работу магазинов в Киеве – продукты в морозилках тают.
Автор видео подчеркнула, что такая ситуация сразу в нескольких сетях.
Как узнать работает ли супермаркет
Ритейлер NOVUS заявил, что из-за отключения электроэнергии не все магазины могут работать в обычном режиме и посоветовали покупателям заранее проверять график работы на сайте или по телефону горячей линии 0 800 601 729. Известно, что утром 13 января не работали около 17 магазинов в столице и столице.
О сложностях также сообщила сеть "Сільпо". Там объяснили, что из-за низких температур и блэкаутов в отдельных супермаркетах выходит из строя оборудование, поэтому магазины могут временно закрываться. В то же время в компании уверяют, что команды оперативно возобновляют работу и советуют уточнять информацию через соцсети или колл-центр 0800 301 707.
В торговой сети "АТБ" заявили, что закрываться не планируют — все супермаркеты в Киеве и области работают в штатном режиме и обеспечены генераторами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру в Киеве ситуация с энергоснабжением значительно ухудшилась. Серьезные перебои с отоплением — в некоторых домах уже порвало трубы.