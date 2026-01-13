Почему закрываются супермаркеты в Киеве? Появилось объяснение и показательные видео

Торговые сети призывают проверять актуальный график перед походом в магазин

В Киеве и области из-за перебоев с электроснабжением часть супермаркетов временно приостановила работу или работает с ограничениями. Об этом сообщили крупнейшие торговые сети.

Что нужно знать:

В соцсетях появляются видео, где видны последствия отключений в магазинах

В сети NOVUS и Сільпо объяснили проблемы и дали контакты, где узнать о работающих магазинах

Сеть АТБ заявила, что все их супермаркеты в Киеве и области работают в штатном режиме благодаря генераторам

В сети уже публикуют видео, как отключения повлияли на работу магазинов в Киеве – продукты в морозилках тают.

Продукты в холодильниках и морозильниках не охлаждаются/ Тредс dietolog_alenayudina

Автор видео подчеркнула, что такая ситуация сразу в нескольких сетях.

Как узнать работает ли супермаркет

Ритейлер NOVUS заявил, что из-за отключения электроэнергии не все магазины могут работать в обычном режиме и посоветовали покупателям заранее проверять график работы на сайте или по телефону горячей линии 0 800 601 729. Известно, что утром 13 января не работали около 17 магазинов в столице и столице.

О сложностях также сообщила сеть "Сільпо". Там объяснили, что из-за низких температур и блэкаутов в отдельных супермаркетах выходит из строя оборудование, поэтому магазины могут временно закрываться. В то же время в компании уверяют, что команды оперативно возобновляют работу и советуют уточнять информацию через соцсети или колл-центр 0800 301 707.

Рыба размерзлась/ Тредс dietolog_alenayudina

В торговой сети "АТБ" заявили, что закрываться не планируют — все супермаркеты в Киеве и области работают в штатном режиме и обеспечены генераторами.

