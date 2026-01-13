Чому закриваються супермаркети в Києві? З'явилося пояснення та показові відео

Торгівельні мережі закликають перевіряти актуальний графік перед походом у магазин

У Києві та області через перебої з електропостачанням частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу або працює з обмеженнями. Про це повідомили найбільші торгівельні мережі.

Що потрібно знати:

У соцмережах з’являються відео, де видно наслідки відключень в магазинах

У мережі NOVUS та "Сільпо" пояснили проблеми та дали контакти, де дізнатись про працюючі магазини

Мережа АТБ заявила, що всі їхні супермаркети в Києві та області працюють у штатному режимі завдяки генераторам

В мережі вже публікують відео, як відключення вплинули на роботу магазинів в Києві — продукти в морозилках тануть.

Продукти в холодильниках та морозилках не охолоджуються/ Тредс dietolog_alenayudina

Авторка відео наголосила — така ситуація одразу в кількох мережах.

Як дізнатись чи працює супермаркет

Ритейлер NOVUS заявив, що через відключення електроенергії не всі магазини можуть працювати у звичному режимі, та порадили покупцям заздалегідь перевіряти графік роботи на сайті або за телефоном гарячої лінії 0 800 601 729. Відомо, що зранку 13 січня не працювали близько 17 магазинів у столиці та області.

Про складнощі також повідомила мережа "Сільпо". Там пояснили, що через низькі температури та блекаути в окремих супермаркетах виходить з ладу обладнання, тому магазини можуть тимчасово зачинятися. Водночас у компанії запевняють, що команди оперативно відновлюють роботу та радять уточнювати інформацію через соцмережі або кол-центр 0800 301 707.

Риба розмерзлась/ Тредс dietolog_alenayudina

Натомість у торгівельній мережі "АТБ" заявили, що закриватись не планують — всі супермаркети в Києві та області працюють у штатному режимі та забезпечені генераторами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в Києві ситуація з енергопостачанням значно погіршилась. Серйозні перебої також з опаленням — у деяких будинках вже порвало труби.