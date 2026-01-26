У Києві таксист зламав щелепу пасажирці. Що з ним буде та які ще треш-випадки з таксі траплялися в столиці

Столичні таксисти не вперше хамлять та навіть накидуються на пасажирів

У Києві 24-річний водій таксі побив пасажирку. В неї зламана щелепа, а агресивному хлопцю загрожує тюрма.

Як повідомляє поліція області, таксист розізлився на 27-річну киянку через те, що її знудило у салоні автомобіля. Дівчині стало зле під час поїздки.

Водій відреагував агресивно — висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком в обличчя. Після цього таксист поїхав з місця події. У пасажирки лікарі діагностували забої та перелом щелепи.

Авто, де стався інцидент

Оперативники швидко встановили особу водія таксі. 24-річному киянину оголосили про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Водія судитимуть

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Агресивному водію загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Столичні таксисти не вперше б'ють та принижують пасажирів

Це не вперше, коли київські таксисти проявляють агресію стосовно своїх клієнтів. Так, в липні минулого року відома українська співачка Тоня Матвієнко поскаржилася на напад неадекватного водія таксі компанії "Болт".

За її словами, вона попросила водія зачинити вікно, а той відмовився, бо йому спекотно. Тоді Матвієнко почала відкривати двері машини на ходу. Водій зупинився, виходячи співачка грюкнула дверима. Тоді водій вийшов з машини і вдарив жінку в голову та у плече.

Також у Києві таксист Bolt схопив за обличчя координаторку акції на підтримку полонених Іванну Грищенко через зауваження про мову. Водій почав розмовляти з пасажиркою російською. Після її зауваження щодо необхідності використовувати українську мову, він зупинив авто, вигнав її з машини та накинувся з лайкою. За її словами, водій вийшов із машини, схопив її за обличчя й кричав, що "навчить говорити".

Крім того, у Києві таксист вигнав з авто помічника депутатки Марії Мезенцевої. Водій звернув увагу на леопардовий манікюр пасажира, почав розпитувати його про сексуальну орієнтацію, а потім вигнав з машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки заробляють водії таксі у Києві. Це значно більше, ніж, наприклад, вчителі.