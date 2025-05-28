Не понравился маникюр: в Киеве таксист выгнал из авто помощника депутата

Пассажир надеется на увольнение водителя

В Киеве произошел конфликт между таксистом и помощником народного депутата Марии Мезенцевой Олегом Максимяком. Водитель обратил внимание на леопардовый маникюр пассажира и стал расспрашивать его о сексуальной ориентации.

По итогам таксист выгнал Максимяка из автомобиля, о чем пострадавший рассказал в социальной сети X. Пассажир надеется на увольнение водителя.

"Только что водитель такси отказался везти нас с друзьями из-за моего маникюра и стал расспрашивать меня о сексуальной ориентации, после чего попросил нас выйти из авто", — говорится в публикации.

По словам помощника депутата, компания-перевозчик отреагировала на ситуацию и сразу направила другой автомобиль.

"Благодарю "Уклон" за то, что мгновенно зафиксировали жалобу и сразу подали авто на замену. Надеюсь водителя гомофоба отстранят", — написал он.

Олег Максимяк известен своей активной гражданской позицией и поддержкой идей равенства. Он открыто выражает свои убеждения о недискриминации и преодолении гендерных стереотипов, а также постоянно участвует в конференциях и публичных мероприятиях, посвященных внедрению принципов равенства и разнообразия в украинское общество.

Напомним, 14 июня в США состоится масштабный военный парад в честь 250-летия армии, а в Киеве в этот же день запланирован "Марш равенства" от ЛГБТ-сообщества. Совпадение дат вызвало дискуссии, ведь символика обоих событий очень разная.