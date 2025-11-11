Неожиданный фактор: почему тарифы на такси могут стать космическими

В таксопарках сейчас простаивает очень много машин

Стоимость проезда на такси в Украине может резко подорожать. При этом не все причины являются очевидными на первый взгляд.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава правления Всеукраинской общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк.

По его словам, главная причина , которая реально угрожает ценам на такси, — дефицит водителей, который становится все более ощутимым как в столице, так и в регионах.

У такси другая проблема, понимаете? Цены за услуги если и вырастут, то из-за дефицита водителей подчеркнул председатель правления ассоциации Антонюк

По его словам, в таксопарках сейчас простаивает очень много машин просто потому, что некому на них работать. Автомобили есть, но кадров катастрофически не хватает, и это толкает тарифы вверх.

Ситуацию подтверждает и водитель такси Лилия Г., которая рассказала, что сейчас очень сложно найти водителя. "Готовы платить хорошую зарплату, у нас есть свой небольшой автопарк, но некому ездить, поэтому часто езжу сама", — поделилась она в комментарии "Телеграфу".

