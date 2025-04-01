В Киеве таксист Bolt схватил пассажирку за лицо из-за замечания о языке: как отреагировали в компании

Пострадавшая уже подала заявление в полицию

В Киеве водитель компании Bolt высадил пассажирку с авто, обижал ее нецензурной бранью и схватил за лицо после замечания об общении на украинском. В компании Bolt сообщили, что аккаунт этого водителя был заблокирован навсегда. В то же время, журналисты "Телеграфа" выяснили, что устроиться водителем в сервисе можно без личного собеседования, медицинских справок или подтверждения психической адекватности.

Инцидент произошел 26 марта, передает hromadske. Координатор акции в поддержку пленных Иванна Грищенко ехала на мероприятие возле метро "Арсенальная", когда водитель Bolt начал разговаривать с ней на русском. После замечания о необходимости использовать украинский язык, он остановил авто, выгнал его из машины и набросился с бранью. По ее словам, он вышел из машины, схватил ее за лицо и кричал, что "научит говорить".

После этого девушка обратилась в полицию, а также в самую компанию. В ответ на запрос "Телеграфа" компания Bolt официально сообщила: аккаунт водителя был безвозвратно заблокирован.

"Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения. Аккаунт водителя был сразу заблокирован без возможности восстановления. Компания Bolt готова сотрудничать с полицией и предоставлять ей всю необходимую информацию по этому случаю", — говорится в ответе компании.

Компания подчеркнула, что напоминает водителям об обязательности использования государственного языка по закону. По заявлению Bolt, жалобы пассажиров рассматривают индивидуально, а в случае подтверждения серьезного нарушения аккаунт водителя блокируется без права на восстановление.

Кроме того, журналистам "Телеграфа" удалось получить показания одного из водителей, недавно проходившего регистрацию в сервисе. По его словам, для подключения достаточно было загрузить фото водительского удостоверения, техпаспорта авто и селфи. Никаких справок о несудимости, психическом здоровье или собеседования не требовали. Регистрация проходила полностью онлайн – без любой коммуникации с представителями компании.

В пресс-службе компании отметили, что водители являются не ее сотрудниками, а партнерами, работающими через платформу. Для начала работы они регистрируются в приложении и посылают фото документов и личное фото, которые проверяет сотрудник Bolt. Также периодически водитель должен посылать селфи для подтверждения личности.

В компании добавляют, что автопарки-партнеры могут проводить дополнительную проверку водителей через открытые реестры. В то же время, никакой обязательной справки о несудимости или психиатрическом обследовании не предусмотрено. Bolt также полагается на собственную систему оценивания – если рейтинг водителя падает ниже установленного порога, аккаунт блокируется.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что произошла стычка между ветераном и группой отдыхавших рядом женщин. Причиной конфликта стала российская музыка.