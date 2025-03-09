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Что известно о потомках Тараса Шевченко и имел ли он собственных детей

Автор
Виктория Козар
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Автор
Потомки Тараса Григорьевича Шевченко
Потомки Тараса Григорьевича Шевченко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поэт имеет более 1300 косвенных потомков

Сегодня, 9 марта, отмечаем 211-летие со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника и общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко. Он стал символом борьбы за независимость Украины, а творчеством поэта увлекаются миллионы современников. Деятель прожил всего 47 лет, но у него остались потомки.

"Телеграф" расскажет, что известно о наследниках величайшего поэта.

Потомки Тараса Шевченко

Поэт никогда не был женат и не имел детей, поэтому у него не осталось прямых потомков. В то же время детей имели его братья и сестры. В общей сложности насчитывается более 1300 косвенных наследников поэта.

Шевченко был четвёртым ребенком в семье. До него уже были сестры Екатерина, Мария и брат, которые родились в селе Моринцы Черкасской области. А после него появились на свет сестры Ярина, Мария и брат Иосиф, которые родились в Кереловке (современное село Шевченково Черкасской области).

Портрет Тараса Шевченко
Портрет Тараса Шевченко, фото из сети

Иосиф женился, и в его семье появилось семь детей: Левко, Иван, Василий, Трофим, Григорий, Митрофан и Андрей. У Никиты родилось четверо детей: сыновья Савва, Петр, Прокоп и дочь Ярина. Екатерина родила двенадцать детей: пятеро сыновей — Максима, Акима, Федора, Семена, Степана и семеро дочерей — Татьяну, Марию, Анну, Соломию, Федосию, Федору и Елену.

Родственников Тараса Григорьевича разбрасывало по всему миру. Так происходило из-за войн, революций, сложных экономических условий и поисков лучшей жизни. Многие из них поселились в странах бывшего Советского Союза, а также в США, Англии, Австралии, Франции, Польше, Японии. Родственники поэта выбрали разные профессии: врача, шахтера, учителя, агронома, художника, адвоката, военного.

Родственники Тараса Шевченко
Родственники Тараса Шевченко в 1914 году, фото Ukrainian People

Одной из известнейших представительниц семьи Шевченко стала Ольга Шарпа. Ее прадед, Никита Шевченко, был родным братом художника. Ольга работала в литературно-мемориальном музее Шевченко и отделе фондов Черкасского областного краеведческого музея.

Родственники Тараса Шевченко
Ольга Шарпа с семьей, фото Ukrainian People

Шарпа занималась организацией коллекций и реконструкцией помещения для музея книги "Кобзаря" Шевченко в Черкассах. Она приложила немало усилий к популяризации творчества поэта и стала заслуженной работницей культуры Украины. Женщина воспитывала сына Игоря.

Еще одним потомком Тараса Григорьевича был Фотий Красицкий. Его отец, Степан Антонович, был сыном сестры Шевченко – Екатерины. Знаковым в жизни Фотия стало знакомство с композитором Николаем Леонтовичем. Художник помогал ему финансово и предложил пожить у себя. Также ему помогали поэтесса Леся Украинка с матерью Еленой Пчилкой.

Фотий Красицкий
Фотий Красицкий, фото из сети

Красицкий учился рисованию у художников Николая Мурашко и Николая Пимоненко. Некоторое время мужчина находился в России, но там его обвинили в "малороссийском сепаратизме", а затем вернулся в Украину. Он создавал картины "Гість із Запоріжжя", "Надвечір", "Останній промінь", "Дорога в село", "Кавун", "Гай", "Дорога в лісі". В них художник часто отражал украинские пейзажи, в частности, села.

Картина "Гість із Запоріжжя"
Картина "Гість із Запоріжжя", фото "Библиотека украинского искусства"

Однако советские власти обвиняли Красицкого в "украинском национализме". Его с семьей даже выселили из дома, поэтому они жили в землянке. Спецслужбы постоянно преследовали художника. Так он скончался от кровоизлияния в мозг.

А вот дед Олега Лундстрема, который стал известным музыкантом, был внучатым племянником Тараса Григорьевича. Его обвиняли в покушении на Александра III, а после смерти императора отправили жить на Забайкалье. Там и родился сын Олег, который с детства интересовался джазом и работой оркестра.

Олег Лундстрем что известно
Олег Лундстрем, фото "5 канал"

Лундстрем стал руководить джазовым оркестром, который играл на вечеринках и баллах. Коллектив 11 лет работал в Китае, а затем вернулся в Советский Союз. Этот оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый в мире бэнд, который существует непрерывно. В то время как Лундстрем руководил коллективом на протяжении 65 лет.

Лундстрем с оркестром выступали на "Голубом огоньке"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом Тараса Шевченко, где он жил в ссылке. Он расположен в Оренбурге в России.

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#Тарас Шевченко #Потомки