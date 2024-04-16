Иран сейчас на пике: что говорят в Израиле о новой войне на Ближнем Востоке, и при чем здесь Трамп

На вопросы "Телеграфа" ответил израильский востоковед-иранист, доктор наук Гершон Коган

Израильтяне пьют кофе и радуются жизни. Возможно, они немного более расслаблены, чем следовало бы, говорит израильский востоковед-иранист, доктор наук Гершон Коган. Сам он в ночь атаки на Израиль уложил детей спать в защищенную комнату, и вместе с супругой наблюдал из окна, как работает система ПВО "Железный купол".

Гершон живет в Беер-Шеве, главном городе на юге Израиля, недалеко от сектора Газы. Сейчас здесь более безопасно, чем на севере. Но он внимательно следит за активностью на северной границе страны.

"Телеграф" поговорил с Гершоном Коганом о том, почему израильтяне спокойны и собраны, об истории взаимоотношений Ирана и Израиля, почему Ирану невыгодно повторять массированную атаку на Израиль и о наиболее вероятном сценарии развития ситуации.

"Израиль — удобный громоотвод"

– Давайте сделаем небольшую ретроспективу отношений Израиль-Иран — что нам нужно понимать в контексте сегодняшней ситуации.

– Иран со времен исламской революции 1979 года не признаёт наше государство. На иранских картах территория Израиля заштрихована и подписана: "Фалястин-е эшгаль шоде", то есть – "оккупированная Палестина". Везде в учреждениях, общественных местах висят лозунги: "Смерть Америке", "Смерть Израилю". Кроме смерти Америки, смерти Израиля, раньше желали смерти Советскому Союзу – надпись "Марг бар Шоурави". Правда, это уже не актуально.

Никаких геополитических интересов в Израиле у Ирана нет. Он делит сферу влияния с Турцией – Кавказ, Средняя Азия, соперничает с Саудовской Аравией за влияние в исламском мире, с Пакистаном конкурирует за влияние в Афганистане и так далее.

Израиль же для иранской власти – очень удобный громоотвод. В период Саддама Хусейна и сильной Сирии в исламском мире значимость государств в информационном поле измерялась тем, насколько рьяно ты защищаешь интересы "страдающего палестинского народа". С тех пор Саддама казнили, в Сирии режим Асада держится только благодаря России, а целый ряд арабских стран нормализовали отношения с Израилем и не разорвали их даже на фоне нынешней напряженности. Иран же остался верен прежней парадигме и продолжает повторять "Смерть Израилю".

– Почему таким "козлом отпущения" выбрали именно Израиль при наличии ряда других конфликтов и врагов?

– Израиль противоречит принятой среди исламских фундаменталистов картине мира. Для них любая территория, которая когда-то была завоёвана мусульманами, считается навсегда мусульманской.

Если вдруг на такой территории появляются немусульмане, которые вдруг становятся "над" мусульманами, эта земля с точки зрения исламской идеологии называется "Дар аль-харб", то есть "земля войны". Её нужно освобождать. А тут ещё и мало того, что это не мусульмане, так это ещё и евреи – презираемый исламистами народ. Это такой раздражитель. Это если говорить про такую общую идеологию.

Но это общие соображения. Непримиримость к Израилю — одна из основополагающих идей основателя иранского режима — Аятоллы Хомейни. Они не могут отказаться от этой идеологии.

Отношения между Иерусалимом и Вашингтоном остыли

— США громко заявили, что без их помощи Израиль бы не смог отбить атаку Ирана. Украину они так не поддержали…

– Ситуация очень простая. США в преддверии выборов. И продолжающиеся как минимум две войны — украинская и израильская – это прямая угроза кошельку американского налогоплательщика. Никто не хочет услышать вопрос: на что уходят наши деньги? Кого мы финансируем и насколько эффективно, если войны не прекращаются?

Кроме того, Трамп дышит в спину с заявлениями: "Если бы я был у власти, этих войн бы не было". И обещает: приду к власти — прекращу военные конфликты в два счета.

Администрации Байдена критически важно прекратить войны до выборов. Тогда Байден выходит из данной ситуации победителем-миротворцем. Именно поэтому он сейчас активно усаживает за стол переговоров Украину и не дает оружия – чтобы Украина была сговорчивей. Именно поэтому он мешает Израилю в операции в Рафахе на юге сектора Газа.

На самом деле сейчас отношения между Израилем и США очень сильно остыли. США давят, чтобы Израиль прекратил операцию в Секторе Газа как можно быстрее. С другой стороны, США не может позволить Ирану развязать войну, потому что это против интересов Америки. Но и Израилю победить он тоже не может дать, поскольку на Байдена сильно давит крайне левое крыло демократов.

– Как внутри страны ощущается и воспринимается это охлаждение?

– Израильтян ничем не проймешь. Мы сидим, пьем кофе. Но это охлаждение видно по новостям и по тому, на каком информационном фоне сейчас действует наша армия. После резни 7 октября мы ощутили волну мировой поддержки. Где-то было и осуждение. Но сейчас слишком много голосов на мировой площадке звучит за прекращение огня. И параллельно – требование дать зеленый свет гуманитарным и прочим грузам, которые хотят доставить в сектор Газа.

Это означает, что мы должны перестать добивать Хамас. А ему параллельно под видом гуманитарной помощи в Газу хлынет все, что нужно для террора – деньги, оружие, химикаты для производства взрывчатки, бетон для туннелей и так далее.

"Мы армия, а не бандиты. Мы — не они"

– Но как аргумент приводят вполне резонный довод — нельзя же уничтожить тот миллион палестинцев, который остался в секторе Газа, среди которых – женщины, дети, старики. Это был бы геноцид.

– Израиль не уничтожает гражданское население, несмотря на то что 7 октября самые жестокие зверства были со стороны "обычных граждан". Боевики Хамас хотели использовать похищенных как обменный фонд. А те, кто попадал в руки "гражданским жителям Газы" пережили зверские убийства, изнасилования, сожжения живьём и так далее.

Израильская армия воюет с беспрецедентными мерами предосторожности относительно мирного населения. Я думаю, что украинцы как раз хорошо понимают, о чем мы сейчас говорим. Я совершенно ответственно заявляю, что ни одна армия мира с такими мерами предосторожности не воюет.

Израиль не ставит цель изгнания или, тем более, убийства гражданского населения. Террористы Хамас — да, должны быть ликвидированы, гражданское население — ни в коем случае.

– Почему для Израиля это так важно?

– Во-первых, по гуманитарным соображениям: мы армия, а не бандиты. Мы — не они.

Во-вторых, чисто прагматически: важно не дать повод международному сообществу обвинить Израиль в зверствах. Хотя оно все равно обвинит, здесь нет никаких гарантий.

Был интересный случай: одна из международных организаций, занимающаяся правозащитной деятельностью, решила исследовать вопрос, сколько было случаев изнасилования палестинок солдатами израильской армии. Они выяснили, что таких случаев было ровно ноль. Ни одного. Они сделали вывод, что израильские солдаты настолько расисты, что брезгуют палестинскими женщинами. Что было бы, если бы в такой обстановке израильская армия действовала менее аккуратно?

Что касается заявления США, то сейчас администрации Байдена критически важно показать: мы такие значительные, без нас никто не справится, без нас будут конфликты.

Но Ирану тоже очень важно сейчас надуть щеки и показать собственную силу. Иран получил очень такую звонкую пощечину в виде ликвидации генерала Захеди. Они просто обязаны были ответить – дождались конца Рамадана и ударили.

У нас, в Израиле, да и вообще в мире обсуждали, а как же Иран ответит? Этой атакой, с одной стороны, они поставили галочку – мы как-то ответили. Для внутреннего пользователя создали свою картинку. Я постоянно мониторю ресурсы КСИР – Корпуса Стражи Исламской Революции. Это, собственно, основная ударная сила Ирана. Они запостили картинки, на которых много людей куда-то бежит и написали — вот как сионисты боятся наших ракет. Опубликовали кадры пожара в Техасе и сказали: "Вот так мы попали в цель".

Для внутреннего потребителя отчитались. Они, конечно, прекрасно понимают, что на самом деле ни одна ракета не достигла цели, все перехвачены вне воздушного пространства Израиля.

— Что будет дальше?

– Вряд ли они дальше будут точно так же, как упрямые бараны, выпускать ракеты. Скорее следует ожидать провокаций на ливанской границе. Они увидели, что ракеты и дроны перехватываются. Это удар по их престижу, и серьезный.

Перед атакой на Израиль весь фондовый рынок Ирана окрасился в красный цвет – он рухнул. Иранская валюта достигла исторической минимума 660 тысяч риалов за 1 доллар США.

Перед атакой на Израиль весь фондовый рынок Ирана окрасился в красный цвет

На фоне угроз в адрес Израиля, в Иране отменили авиарейсы, закрылись посольства многих стран, обвалился фондовый рынок. А после атаки просели акции компаний-производителей этих дронов.

Не думаю, что они решатся еще раз повторить подобную атаку. Это был бы еще один удар по их престижу: мир видит, что большой и могущественный Иран, превосходящий Израиль по населению в 9 раз, многократно больший по территории, обладающий множеством природных ресурсов, не в состоянии даже нанести ущерб "проклятым сионистам". Эффективнее действовать "через прокси". Я имею ввиду, прежде всего "Хезболлах" — длинную руку Ирана. Они могут сейчас устроить провокации на ливанской границе, чтобы заставить Израиль отвечать, а то и зайти на территорию Ливана. Если действия "Хезболлах" будут успешными, Иран подпишет их себе, а если нет — дистанцируется, дескать, это не мы, это ливанские шииты сами.

– Такое ведь уже было?

– В Ливане они это делают постоянно. Сейчас Хезболлах не особо активна. И им было бы логично ее активировать. Сначала наша армия была сфокусирована на юге, на секторе Газа. Сейчас активен север, и все внимание наших военных — на севере.

– Власти Ирана заявили о том, что страна находится на пике своей мощи. Это тоже игра на внутреннюю и исламскую аудиторию?

– Я склонен согласиться, что иранская военная мощь находится на пике. Ведь "на пике" означает, что показатель достиг своей наивысшей точки и начнет снижаться. Это весьма правдоподобный прогноз: Иран продолжает участвовать в конфликтах вдалеке от своих границ, в то время как экономика страны страдает не только от международных санкций, но и сугубо внутренних проблем. Но это и игра тоже. Они должны отработать позор, который получили с ликвидацией самой крупной после генерала Сулеймани фигуры. И они делают это, как могут.