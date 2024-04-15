Россия и ХАМАС выиграют от эскалации, а Нетаньяху – в тупике: что западные СМИ пишут об атаке Ирана на Израиль

Некоторые обозреватели предполагают, что Израиль может нацелиться на объекты ядерной программы Ирана.

В ночь на 14 апреля впервые в истории Иран совершил прямую атаку на Израиль со своей территории. Было выпущено более 300 ракет и дронов – силы ПВО перехватили почти все иранские цели. Сбивать их в Иерусалиму помогали США, Великобритания, Франция и даже Иордания.

Этот удар рассматривался как возмездие Ирана за атаку Израиля на их посольство в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли несколько высокопоставленных иранских военных. Основной вопрос, который повис в воздухе – каков будет следующий шаг Израиля?

"Телеграф" проанализировал, что об обострении на Ближнем Востоке пишут мировые медиа.

США против эскалации

Как сообщает издание Politico, публичными и частными каналами США призывают Израиль "остановиться и подумать". Американские официальные лица пытаются убедить израильскую сторону выбрать "ограниченный ответ" Ирану в противовес тотальной вооруженной контратаке.

При этом президент Джо Байден хочет избежать каких-либо боевых действий, в которые могут быть вовлечены войска Штатов, и он четко дал это понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

"Мы советуем им перевести дыхание, прежде чем отвечать", — сказал американский чиновник, осведомленный о ситуации. Если Израиль таки ответит, "это должно быть пропорциональным и положить конец этому циклу", — подчеркнул он.

Еще один американский чиновник высказал мнение, что сбитие почти всех воздушных целей уже следует рассматривать как победу Израиля и поражение Ирана. Только это могло бы свести на нет необходимость ответного нападения. В целом, в Вашингтоне ожидают, что израильтяне "дадут им знать", прежде чем что-нибудь сделают.

В другом материале американского издания говорится о том, что Байден находится в "непростом положении", пытаясь убедить Нетаньяху и его "ястребиный военный кабинет" сдержать реакцию, чтобы избежать полномасштабной войны. И даже давние критики Байдена похвалили осторожный подход президента к этому вопросу.

Тем не менее, некоторые американские и израильские собеседники Politico подозревают, что Нетаньяху, которого часто называют Биби, хочет в дальнейшем держать Израиль на "военных рельсах", чтобы продолжить свое пребывание у власти. Ведь новые выборы приведут к острому поражению действующего премьера.

"Никто, кроме, возможно, Биби, не хочет, чтобы это вышло из-под контроля", — отметил высокопоставленный чиновник США.

Ястребы против голубей

Британская The Times сообщает, что мнения членов военного кабинета Нетаньяху разделились по поводу того, как реагировать на иранскую атаку. Газета описывает, что 14 апреля они так и не достигли согласия относительно того, как действовать в ответ на воздушное нападение Тегерана: "Военный кабинет разделился на тех, кто выступает за скорейшее нанесение значительного военного удара по Ирану, и тех, кто призывает к более нюансированному ответы".

Есть много факторов, которые Израиль должен учесть, прежде чем сделать следующий шаг. Во-первых, это география. Иран расположен на расстоянии почти 1000 км от Израиля, и для воздушной атаки потребуются полеты над Иорданией и Ираком.

Полет над морем вокруг Аравийского полуострова отнял бы вдвое больше времени. У Израиля есть боевые самолеты дальнего радиуса действия и авиазаправщики для выполнения такой миссии, но она все равно будет рискованной и потребует тщательного планирования.

Менее рискованные варианты включают использование Иерусалимом флота БПЛА, но они имеют менее полезную нагрузку, чем реактивные истребители. Израиль также может запускать ракеты со своих подлодок, но это возможность, которую страна склонна скрывать.

Другим вариантом был бы полный отказ от оружия и сеяние хаоса в инфраструктуре и экономике Ирана с помощью кибератак. Однако это создало бы свои проблемы, хотя страны и ведут кибервойну друг с другом, они до сих пор никогда официально этого не провозглашали.

Британские журналисты отмечают, что решение Байдена не пожалеть средств, чтобы помочь Израилю защитить себя в выходные, частично было направлено на то, чтобы убедить Иерусалим не усиливать напряжение.

"Байден подталкивает Нетаньяху к тяжелому выбору. Или отомстить иранцам так же, как это делал Израиль в прошлом, путем тайных диверсий или убийства высших офицеров или чиновников, которые все припишут Израилю, но все равно будут отрицать. Или действовать своими силами и поставить под угрозу альянс, так хорошо служивший Израилю.

Нетаньяху также имеет внутриполитические соображения. Его националистическая база и ультраправые партнеры по коалиции требуют сокрушительного возмездия. С другой стороны, представители более прагматичного крыла его военного кабинета выступают за сотрудничество с американцами и за выбор менее заметного ответа. Ни для Нетаньяху, ни для возглавляемой им страны нет легкого выбора", — отмечается в материале.

Французская газета Le Monde также подтверждает, что атака Ирана поставила правительство Нетаньяху в тупик.

"Израиль не может ответить [атакой] на иранскую территорию, не рискуя эскалацией, которую его американский союзник категорически отвергает, опасаясь региональной войны. Но если этого не произойдет, это позволит Ирану установить новый стандарт: прямые удары баллистическими ракетами теперь являются потенциальным ответом на атаки Израиля против его интересов", — говорится в материале.

Теперь Нетаньяху медлит. Телефонный разговор с Байденом, состоявшийся около 2:30 ночи в воскресенье, казалось, отложил ответ, который Израиль считал немедленным и дальновидным. С тех пор премьер Израиля сделал лишь короткое заявление в соцсети X: "Мы перехватили. Мы заблокировали. Вместе мы победим".

Заседание военного кабинета закончилось без уведомлений о результатах. В дальнейшем израильским школам разрешили снова открыться в понедельник, что свидетельствует о возможной деэскалации.

Что выиграет РФ

В комментарии немецкому телеканалу ZDF heute эксперт по Ближнему Востоку Гил Ярон высказал мнение: если ситуация между Израилем и Ираном продолжит обостряться, это будет иметь свои последствия для других государств и групп.

Во-первых, от эскалации выигрывает исламистское движение ХАМАС: "Чем больше Израиль занят на других фронтах, тем меньше солдат и внимания он может уделять фактической цели войны, а именно ликвидации ХАМАС".

Во-вторых, по словам Ярона, в дальнейшем напряжении на Ближнем Востоке может быть заинтересована и Россия, потому что чем больше американцы будут заняты этим вопросом, тем меньше они смогут поддерживать Украину. От отвлечения внимания Штатов выигрывает и Китай.

По мнению эксперта, вполне вероятно, что Израиль нанесет ответный удар. Но как, где и когда, до сих пор непонятно. Непонятно и какие последствия повлечет эта реакция в регионе и за его пределами.

Другой эксперт по Ближнему Востоку Даниэль Герлах отмечает немецким журналистам, что Иран потерял свой "сдерживающий потенциал": после критики за ведение войны в Газе западный мир теперь снова на стороне Израиля — и в то же время иранские беспилотники и ракеты не оправдали ожиданий в военном плане.

"Сделать прогноз, что будет дальше с пороховой бочкой на Ближнем Востоке, крайне сложно", — объясняет Герлах.

Ядерные объекты как цель

Итальянская La Repubblica описывает несколько возможных вариантов ответа Израиля на атаку Ирана, один из них – нацеливание на иранские ядерные объекты.

"Естественной мишенью гипотетической израильской мести могла бы стать ядерная программа Тегерана. В течение многих лет израильское правительство обсуждало с Соединенными Штатами возможность бомбардировки и уничтожения ядерных исследовательских центров в Иране. На этих объектах иранские специалисты обогащают уран, чтобы получить достаточно материала, чтобы когда-нибудь изготовить одну или несколько атомных бомб".

Основными локациями ядерной программы являются Исфахан, Нетенз, Фордо и Эрак. Обычный промышленный завод в Исфагане был бы самой легкой мишенью. Обогащение урана проходит на двух точках в Нетензе и Фордо. Объект в Натанге построен под землей, до места в Фордо добраться еще труднее, поскольку оно находится в туннеле, выкопанном в склоне горы. Ядерный реактор в Араке, как и Исфахан, – уже менее сложная цель.

Для уничтожения объектов в Нетензе и Фордо израильские пилоты должны использовать противобункерные бомбы для поражения защищенных целей. Чтобы преодолеть две тысячи километров до иранских объектов, израильским самолетам понадобилась бы помощь США, особенно для дозаправки в полете, но администрация Байдена заявила, что не будет поддерживать атаку на Иран. Кроме того, Тегеран может защититься от подобной атаки.

Другие гипотетические варианты мести от правительства Нетаньяху могут быть такими: "Воздушные налеты на базы Иранской революционной гвардии или на оборонную промышленность или даже на символические места, такие как министерство обороны в Тегеране. По этому сценарию израильтяне также могут использовать ракеты большой дальности и подводные лодки, плавающие у берегов Ирана", — говорится в материале.

Существует также вероятность атаки еврейского государства на такие проиранские группы как Хезболла в Ливане: "Но это ослабило бы политический месседж контрвозмездия. Подобно тому, как Иран решил запустить многие ракеты и беспилотники со своей территории против Израиля, Израиль также может атаковать Иран непосредственно на этот раз".

Арабские страны крайне обеспокоены

The New York Times описывает, как из-за ударов Ирана арабские страны опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке. Страны от Объединенных Арабских Эмиратов и Омана до Иордании и Египта в течение нескольких месяцев пытались обуздать конфликт между Израилем и ХАМАС. Но воздушная атака Ирана сделала новую реальность неизбежной.

"Сейчас мы вступаем в эпоху, где есть прямая конфронтация Израиля с Ираном — которая может втянуть регион в конфликт и которая может втянуть США — теперь эта перспектива региональной войны будет на столе постоянно", — сказал изданию Ранда Слим, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Еще до нападения ХАМАС на Израиль, положившего начало войне в Газе 7 октября, арабские страны корректировали свои геополитические отношения. Их основная обеспокоенность заключалась в том, что они, возможно, больше не смогут рассчитывать на правительство США, которое больше сосредоточивается на Азии, в то время когда поддерживаемые Ираном вооруженные группы становятся все более активными.

Дискомфорт арабских лидеров только усилился после нападения Израиля на Газу. Для Саудовской Аравии это означало налаживание дипломатических отношений с Ираном, несмотря на противоречия и прошлые атаки иранскими ракетами на инфраструктуру саудитов. "Подходу Саудовской Аравии к Ирану способствовал Китай, недавно работавший над расширением своего влияния в регионе. Многие арабские страны обратились к Китаю в поисках деловых и дипломатических связей", — описывает медиа.

Затем началась война в Газе, втянув страны Персидского залива вместе с Египтом и Иорданией в динамику конфликта, которого они отчаянно хотели избежать.

К примеру, в минувшие выходные правительство Иордании подверглось резкой критике как внутри стран, так и со стороны соседних арабских государств за сбитие по крайней мере одной из иранских ракет, нацеленных на Израиль.

"Непонятно, усугубит ли еще больше конфликт Израиля с Ираном относительно новые связи между Израилем и некоторыми арабскими государствами. С начала войны в Газе эти отношения остыли, но, кажется, ни одно из арабских правительств, недавно наладивших связи с Израилем, не готово полностью от них отказаться", — говорится в материале.

А одной из причин, почему Саудовская Аравия остается открытой для будущих контактов с Иерусалимом, является то, что как никогда саудиты надеются на гарантию безопасности от Соединенных Штатов в случае нападения со стороны Ирана. В то же время Катар и Оман становятся все более активными "за кулисами", пытаясь достичь прекращения огня в Израиле и возобновления дипломатических усилий между Ираном и Соединенными Штатами, чтобы предотвратить дестабилизацию конфликта.

Ключевой вопрос — какая страна сможет играть роль посредника и переговорщика между Израилем и Ираном.

Напомним, ранее шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар объяснил разницу между конфликтом Израиля и Ирана и войной между Украиной и Россией.