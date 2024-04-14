Это должно быть приостановлено: Зеленский обратил внимание, что Украину и Израиль атакуют "шахеды" с деталями стран Запада

Он поблагодарил всех, кто стоит на защите нашего неба и страны.

В воскресенье, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал украинцам традиционное обращение. В нем глава государства рассказал об угрозах, исходящих от страны-агрессорки, а также о том, как мир поддержал Израиль после иранской атаки.

Об этом глава государства сказал на своей странице в Телеграмме, где было опубликовано обращение. Украинский глава отметил, что оккупанты используют каждый день, чтобы нанести значительный вред нашей стране. Он говорит, что в ракетах захватчиков находятся компоненты из государств свободного мира.

Зеленский отметил, что этот день, как и каждый другой день этой войны, начался с результатов наших защитников неба. За минувшую ночь удалось сбить 10 из 10 "Шахедов", примененных россиянами.

"Я благодарю всех наших воинов мобильных огневых групп и всех других защитников неба. Всего за неделю российские террористы использовали против Украины уже почти 130 "Шахедов". К счастью, большинство из них нам удалось сбить. Также были применены более 80 российских ракет и почти 700 управляемых авиабомб. К сожалению, с этим значительно сложнее", — говорит он.

В этот день оккупанты снова применяли ракеты и дроны. Под ударом оказались Днепр и Никополь, Покровск и другие города Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской. В результате обстрелов, по словам главы государства, ранены и, к сожалению, погибшие, говорит глава государства.

"Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный ущерб. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в каждой ракете, наносящей удары по Украине, по меньшей мере десятки компонентов – электроники, чипов, которые поставляются от компаний из других стран и завозятся через территорию соседей России. Кроме того, в печально известных "Шахедах" есть также компоненты, производимые в свободном мире.

Все это должно быть прекращено и может быть прекращено: и попустительство террора, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор – все его проявления, подчеркнул он.

Он также упомянул Израиль и о том, как мир поддержал страну после иранской атаки.

"Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит, что это возможно. Весь мир увидел, что Израиль был не один – угрозу в небе уничтожали и союзники. Когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. Знают и обеспечивают. Когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это значит, что нужно действовать сильно", — заявил глава государства.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, Минстратегпромом и руководителями соответствующих предприятий. Обсуждали вопросы относительно украинской ракетной программы.