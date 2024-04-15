Израиль - Иран: почему конфликт может стать первой ядерной войной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ядерная опасность может случиться из-за реализации одного из двух сценариев
После массированного ракетного удара по Израилю со стороны Ирана, Тель–Авив может ответить на него своей атакой. И это возможно уже в ближайшее время.
В отличие от октября, когда система ПРО Израиля не смогла справиться с массированной атакой, в этот раз "Железный купол" сработал образцово. Но кроме оборонительных возможностей у Тель-Авива есть мощное наступательные оружие и руководство страны может его применить.
Ядерный удар по Тегерану?
12 апреля разведывательная служба Израиля "Моссад" на своей странице в соцсетях намекнула на серьезные последствия для Ирана в случае атаки. Предупреждение состояло из фото столицы Исламской республики Иран, Тегерана, подписанное одним словом – "До".
Хотя подобные действия и выглядят как бравада, но недооценивать возможности Израиля по нанесению удара по Ирану и Тегерану все же не стоит. Тем более что речь идет о странах, которые могут обладать самым мощным оружием в современно мире — ядерным. Впрочем, Иран пока в этом только подозревают, зато даже в Организации Объединенных Наций уверены в его наличии у Тель-Авива.
Так, в марте 2022 года Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который отвечает за вопросы разоружения и международной безопасности, поддержал резолюцию с призывом к Израилю избавиться от своего ядерного оружия.
Израильские СМИ тогда напомнили, что их страна не подтверждает и не опровергает наличия у них атомных зарядов и обеспокоены, что подобного же не требуют у Ирана. При этом Тель-Авив не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.
Как утверждали весной 2022 года в Федерации американских ученых Израиль может иметь 90 ядерных боеприпасов, а работы над его созданием были начаты еще в 1960-х годах.
Иран официально ЯО не имеет, хотя мировое сообщество и беспокоит, что строительство атомной электростанции около города Бушер, маскирует попытку властей страны получить ядерные боеголовки. Последнее тем более вероятно, что в строительстве АЭС Тегерану помогает РФ, так что она может "отдать долг" в поставках и строительстве завода по производству иранских дронов.
Два сценария
В случае, если ядерный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном все-таки состоится, он может пойти по одному из двух сценариев:
- ядерный удар по Тегерану;
- бомбардировка Бушерской АЭС.
В первом случае Моссад может реализовать свое предостережение в соцсетях и нанести удар одной из 90 ядерных боеголовок, которым по мнению американских ученых, имеются у Израиля. Подобная атака может быть осуществлена с помощью израильской ракеты "Иерихон-3" способную нести ядерные боеголовки, имеющую дальность до 11 500 км, чего с избытком хватит для удара.
Вторым сценарием может стать атака Израиля без использования ЯО по той самой Бушерской АЭС, чье повреждение может вызвать сильное радиоактивное загрязнение. В 1981-м году Тель-Авив точным ударом ВВС уничтожил ядерный реактор "Осирак" в Ираке, который режим Саддама Хусейна мог использовать для производства ядерного оружия.
Имея такой успешный опыт Тель-Авив вполне может его повторить, тем более что с развитием ракетного оружия сделать это проще чем с помощью самолетов как 43 года назад. Но остановить от удара может как раз боязнь вызвать радиоактивное загрязнение ближайших арабских стран, которые в таком случае явно выступят против Израиля.
В то же время серьезная война между Израилем и Ираном из-за расстояния между ними более чем в 1000 километров невозможна. Однако страны способны обмениваться ракетными и дроновыми ударами, в которых формальное преимущество на стороне Тегерана, но ПВО Тель-Авива явно лучше.