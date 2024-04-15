Израиль - Иран: почему конфликт может стать первой ядерной войной

Ядерная опасность может случиться из-за реализации одного из двух сценариев

После массированного ракетного удара по Израилю со стороны Ирана, Тель–Авив может ответить на него своей атакой. И это возможно уже в ближайшее время.

В отличие от октября, когда система ПРО Израиля не смогла справиться с массированной атакой, в этот раз "Железный купол" сработал образцово. Но кроме оборонительных возможностей у Тель-Авива есть мощное наступательные оружие и руководство страны может его применить.

Ядерный удар по Тегерану?

12 апреля разведывательная служба Израиля "Моссад" на своей странице в соцсетях намекнула на серьезные последствия для Ирана в случае атаки. Предупреждение состояло из фото столицы Исламской республики Иран, Тегерана, подписанное одним словом – "До".

Моссад предупреждает

Хотя подобные действия и выглядят как бравада, но недооценивать возможности Израиля по нанесению удара по Ирану и Тегерану все же не стоит. Тем более что речь идет о странах, которые могут обладать самым мощным оружием в современно мире — ядерным. Впрочем, Иран пока в этом только подозревают, зато даже в Организации Объединенных Наций уверены в его наличии у Тель-Авива.

Так, в марте 2022 года Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который отвечает за вопросы разоружения и международной безопасности, поддержал резолюцию с призывом к Израилю избавиться от своего ядерного оружия.

Израильские СМИ тогда напомнили, что их страна не подтверждает и не опровергает наличия у них атомных зарядов и обеспокоены, что подобного же не требуют у Ирана. При этом Тель-Авив не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.

Как утверждали весной 2022 года в Федерации американских ученых Израиль может иметь 90 ядерных боеприпасов, а работы над его созданием были начаты еще в 1960-х годах.

Ядерные боеприпасы мира

Иран официально ЯО не имеет, хотя мировое сообщество и беспокоит, что строительство атомной электростанции около города Бушер, маскирует попытку властей страны получить ядерные боеголовки. Последнее тем более вероятно, что в строительстве АЭС Тегерану помогает РФ, так что она может "отдать долг" в поставках и строительстве завода по производству иранских дронов.

Два сценария

В случае, если ядерный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном все-таки состоится, он может пойти по одному из двух сценариев:

ядерный удар по Тегерану;

бомбардировка Бушерской АЭС.

В первом случае Моссад может реализовать свое предостережение в соцсетях и нанести удар одной из 90 ядерных боеголовок, которым по мнению американских ученых, имеются у Израиля. Подобная атака может быть осуществлена с помощью израильской ракеты "Иерихон-3" способную нести ядерные боеголовки, имеющую дальность до 11 500 км, чего с избытком хватит для удара.

От Бушерской АЭС до Израиля более 1500 километров

Вторым сценарием может стать атака Израиля без использования ЯО по той самой Бушерской АЭС, чье повреждение может вызвать сильное радиоактивное загрязнение. В 1981-м году Тель-Авив точным ударом ВВС уничтожил ядерный реактор "Осирак" в Ираке, который режим Саддама Хусейна мог использовать для производства ядерного оружия.

Имея такой успешный опыт Тель-Авив вполне может его повторить, тем более что с развитием ракетного оружия сделать это проще чем с помощью самолетов как 43 года назад. Но остановить от удара может как раз боязнь вызвать радиоактивное загрязнение ближайших арабских стран, которые в таком случае явно выступят против Израиля.

В то же время серьезная война между Израилем и Ираном из-за расстояния между ними более чем в 1000 километров невозможна. Однако страны способны обмениваться ракетными и дроновыми ударами, в которых формальное преимущество на стороне Тегерана, но ПВО Тель-Авива явно лучше.