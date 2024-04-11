Трамп принудит Украину к переговорам с Россией и разделит НАТО на сорта — СМИ узнали о плане

Это произойдет в случае его победы

Для того, чтобы заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров, экс-президент США Дональд Трамп может использовать в качестве рычага военную помощь Украине. В частности, он поступит так в случае победы на президентских выборах в США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди находящихся в Вашингтоне европейских дипломатов и пытающихся построить коммуникацию с Трампом.

Речь идет о том, что Трамп планирует поделить страны НАТО на "два сорта" в зависимости от их расходов на оборону, а также хочет заставить Россию и Украину начать переговоры по прекращению боевых действий.

"Некоторым иностранным дипломатам в Вашингтоне сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине начнется с того, что обе стороны сядут за стол переговоров и достигнут договоренности о прекращении боевых действий", — говорится в материале.

По их словам, если Трамп победит в ноябре, он скорее всего свяжется с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации – чтобы начать координировать переговоры.

"Если Украина хочет продолжения помощи, она должна сесть за стол переговоров, и если Россия не хочет, чтобы мы предоставляли Украине огромные объемы новой поддержки, тогда они должны сесть за стол переговоров. Это не значит, что мы должны уступить Украине или дать Путину все, что он хочет", — сказал собеседник CNN, знакомый с мнениями Трампа по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ накануне появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий.

У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике относительно его реальных планов.