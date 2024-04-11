Израиль - Иран: чья армия круче? И чего стоит опасаться украинцам от схватки этих стран

Масштабного конфликта ждать не стоит, но даже малый может дорого обойтись украинцам

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более горячей и может вылиться в вооруженный конфликт уже в ближайшие дни. В США считают, что в скором времени Иран может нанести удар по Израилю. Впрочем, масштаб данного столкновения вряд ли будет большим, ведь страны не имеют общей сухопутной границы, а расстояние до стратегических точек по которым имеет смысл наносить удар составляет 1500-1800 км.

Таким образом, вероятнее всего в ходе конфликта будут использоваться ВВС, ракетное оружие, дроны и силы ПВО для борьбы с ними. "Телеграф" решил разобраться, чем это грозит Украине.

Прежде всего следует учитывать, что Вооруженные Силы Ирана и Армия обороны Израиля, пожалуй, наиболее многочисленные армии на Ближнем и Среднем Востоке. К тому же, обе страны обладают развитым военно-промышленным комплексом, способным производить самое разное оружие, да еще и активно экспортировать его.

Итак, чем обладают Израиль и Иран в смысле авиации, ракетного оружия, дронов и сил ПВО?

Израиль – ставка на "Иерихон"

В возможном будущем конфликте основным ударным и защитным оружием для Израиля могут стать:

ракеты Иерихон-2 и Иерихон-3 – оружие было принято на вооружение Израиля еще в 1980-х годах и с тех пор не раз улучшалось, так что ее последний вариант может лететь на 11 500 км, являясь по сути межконтинентальной баллистической ракетой. Общее число ракет данного типа неизвестно, но оценивается от нескольких десятков единиц до более чем 100, правда лишь Иерихон-3 обладает высокой точностью;

ВВС – несомненно, сейчас это лучшая часть израильской армии в силу своей многочисленности и огромного опыта. В боевом отношении основой данного рода войск являются многоцелевые истребители F-35, относящихся к "пятому поколению" самолетов и созданных по технологии "стелс". Также их активно будут поддерживать более старые F-15 и F-16. Впрочем, из-за малой дальности полета – от 1500 до 2200 км, использование их для нанесения авиаударов по территории Ирана невозможно без дозаправки в воздухе, но пригодится для борьбы с иранскими дронами;

БПЛА – несмотря на развитость данного сегмента израильской армии и ВПК, дронов способных нанести удар на такое расстояние – 1500-1800 км, у Израиля официально нет;

ПВО – данный сегмент Армии обороны Израиля (АОИ) является одним из самых мощных и опытных в армии и имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы нескольких видов, те же американские "Пэтриоты", израильские "Хец-2,3", ПЗРК "Стингер" и систему "Железный купол" против дронов.

Иран – также будет полагаться на ракеты

Ударные и защитные возможности Ирана остаются во многом загадкой, но вероятно будут использоваться:

ракеты – достаточной дальностью для нанесения удара (2000-2500 км), судя по открытым данным, обладают ракеты "Шахаб-3" и "Саджил", правда в реальном бою они пока не использовались и потому неизвестно, по силам ли им преодолеть израильскую ПВО, также неизвестна их численность;

ВВС – представлены большим количеством самолетов разных типов, большая часть которых находится на технологическом уровне 1970-х годов и попросту не обладают способностью для нанесения удара на дальности до 1500 км без дозаправки в воздухе. Пожалуй, единственное исключение французские "Мираж F-1", доставшиеся Ирану в 1991-м году после того как они перелетели из Ирака спасаясь от ударов США и их союзников в ходе "Бури в пустыне". Но вряд ли эти самолеты качественно обслуживались все эти 30 лет;

дроны – в отличие от Израиля, Иран имеет весьма дальнобойные дроны-камикадзе, но даже для наиболее дальних из них, используемых против Украины "Шахедов", расстояние в 1500 км является непреодолимым, во всяком случае, официально;

ПВО – как и в случае с самолетами, количество средств противовоздушной обороны в Иране весьма велико, но также имеет массу типов. Тут и китайские копии французского ЗРК "Кроталь", советские комплексы С-75, 200 и 300, Тор-1М и их китайские и иранские копии, российский ЗРК "Панцирь", а также несколько тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов разного производства.

Израиль vs Иран - силы сторон

Украину конфликт почти не коснется?

Но каким образом возможный новый конфликт на Ближнем Востоке коснется Украины? Тут следует учитывать, что Израиль военной помощи нашей стране фактически не оказывает, ограничиваясь гуманитарными поставками продовольствия, лекарств и некоторого оборудования для инфраструктуры. Также были переданы несколько тысяч средств индивидуальной защиты в виде шлемов, бронежилетов, противогазов, костюмов для разминирования, несколько бронированных "скорых" и якобы израильская система управления огнем Smart Shooter, которая повышает точность стрелкового оружия.

Иранская помощь РФ представляет из себя поставки комплектующих для производства "Шахедов", возможно баллистические ракеты и боеприпасы. Эти позиции в возможном конфликте с Израилем Ирану также особо не помогут, так как дроны и ракеты, получаемые РФ, имеют дальность всего до 1000 км.

Но вот что может серьезно ударить по Украине, как и по всему миру, так это рост цен на нефть из-за очередного конфликта. О возможности этого украинцев уже предупреждают эксперты. Так, основатель и экс-владелец АЗС Prime Дмитрий Леушкин предупреждает о возможном росте цены на нефть марки Brent с нынешних 90 долларов за баррель до 100 и более. Последнее вызовет рост цены на бензин в Украине до 65 долларов за литр. Пока цена бензина колеблется от 51 до 57 гривен за литр в зависимости от октанового числа.