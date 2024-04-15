Уговоры не подействовали, Израиль предупредил США об ответном ударе по Ирану — СМИ

Ранее на Западе призывали Израиль воздержаться от возмездия

Израиль готовит ответный удар в ответ на массированную атаку Ирана 13 апреля. Такое заявление якобы сделал министр обороны Израиля Йоав Галант во время телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на информацию американского высокопоставленного чиновника и источник, знакомый с содержанием разговора. По их данным, Галант заявил, что Израиль не сможет смириться с новой реальностью, в которой по нему стреляют баллистическими ракетами, а он не отвечает.

Источники издания также заявили, что Галлант подчеркнул, что Израиль не сможет смириться с ситуацией, когда всякий раз, когда он будет действовать в Сирии, Иран будет отвечать нападением со своей территории. Он отметил, что у Израиля нет иного выбора, кроме как ответить на атаку Ирана.

Также сообщается, что Остин передал Галланту послание, аналогичное тому, которое президент Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время их беседы в субботу, подчеркнув, что необходимо сделать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.

В то же время в канцелярии министра обороны Израиля и в Пентагоне отказались комментировать этот вопрос. В официальном сообщении канцелярии министра обороны по поводу разговора говорилось, что Галлант выразил большую признательность за сотрудничество и координацию между ЦАХАЛом и американской армией по отражению иранской атаки. Согласно сообщению, Галлант подчеркнул, что система безопасности остается в состоянии готовности к дополнительным угрозам.

В заявлении Министерства обороны США по поводу разговора говорилось, что Остин подчеркнул Галланту, что, хотя США не заинтересованы в эскалации, они продолжат предпринимать все необходимые шаги для защиты Израиля и американских сил в регионе.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Соединенных штатов Америки и некоторых западных стран сообщила, что вооруженные силы Израиля могут совершить ответный удар в ближайшее время. Не исключено, что это произойдет в понедельник, 15 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Иран применил при нападении 185 ударных беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля", в том числе баллистические ракеты. Часть БПЛА сбили американские и британские истребители.