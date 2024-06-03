Очень странное решение: СМИ узнали, кого Австралия направит на саммит по Украине в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский по телефону попросил приехать самого премьера или хотя бы его зама

В преддверии Саммита мира в Швейцарии, Австралия сообщила, что ее представит министр по страхованию инвалидов Билла Шортена. Глава МИД Пенни Вонг подтвердила, что с такой инициативой выступил премьер Энтони Албаниз.

Оппозиция данное решение раскритиковала. Такую информацию передает Australian Associated Press.

Но глава австралийского МИД заявила, что "уровень представительства является приемлемым", поскольку Шортен является старшим министром правительства.

Издание отмечает, что Украина осталась несколько недовольна таким решением. Президент Владимир Зеленский по телефону попросил приехать самого премьера или хотя бы его зама.

Стоит отметить, что ряд стран и лидеров отказались от участия в мероприятии. Уже точно известно, что на саммите не будет Китая, Саудовской Аравии, президентов Бразилии и ЮАР. Пакистан, скорее всего, тоже пропустит мирный саммит в Швейцарии. Страна таким образом намерена показать, что придерживается нейтралитета.

Саммит мира — что известно

Глобальный саммит мира состоится в Женеве 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В ходе встречи лидеры более 150 стран мира обсудят имплементацию "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Россию решили не приглашать на учредительный саммит, ведь ее присутствие может помешать поиску решений.

Ранее "Телеграф" писал, что Венгрии ответила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии.