РФ хочет сорвать саммит мира через Китай? Экс-глава МИД объяснил тактику Пекина

С другой стороны, здесь для Китая есть определенная проблема

Китайско-бразильский план состоит из шести пунктов. Речь идет о призывах к деэскалации, необходимости переговоров как "единственного жизнеспособного решения кризиса"; увеличение гуманитарной помощи, защита гражданского населения и обмен военнопленными; противостояние использованию ядерного оружия и нападениям на АЭС; защита стабильности глобальных промышленных цепей и т.д.

Как объясняет "Телеграфу" бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, подобные инициативы попытка отвлечь внимание от Глобального саммита в швейцарском Бюргенштоке. Больше о том, что означает продвижение Китаем его "мирного плана", узнайте в материале "Мирных планов для Украины все больше. Что это на самом деле означает".

"Я больше придерживаюсь мнения о том, что Китай на должном уровне в Швейцарии представлен не будет. Разве что третьеразрядным чиновником, который не будет иметь никаких полномочий и будет только в качестве наблюдателя. И это вполне понятно, потому что Китай стоит в этом плане на позициях России. Для РФ проведение такого саммита – это политический удар.

Но с другой стороны, здесь есть для Китая определенная проблема. Если соберутся 80 участников, а может быть и больше, и там не будет Китая, то он себя противопоставляет этому достаточно большому количеству мировой общественности. Или это в интересах Китая, претендующего на то, что он второй центр силы и глобальный игрок? Думаю, что нет", — считает Владимир Огрызко.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель МИД Китая Мао Нин отреагировала на призывы президента Украины Владимира Зеленского к лидеру КНР Си Цзиньпину участвовать в саммите мира в Швейцарии. Она отметила, что Китай выступает за проведение мирной конференции по переговорам между Украиной и Россией, но будет признана обеими сторонами — и Москва, и Киев.