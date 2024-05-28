Зеленский откровенно высказался насчет Байдена и саммита мира в Швейцарии

Отсутствию Байдена будет аплодировать только Путин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "не очень сильным" возможное решение лидера США Джо Байдена отсутствовать на мирном саммите в Швейцарии, про которое писали СМИ. Он до сих пор не знает, кто именно будет представлять Штаты там.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Байден как лидер одной из крупнейших стран-союзниц должен присутствовать.

"Я очень хотел бы, чтобы лично президент Байден присутствовал на саммите мира. Из всего уважения, решение не присутствовать я считаю не очень сильным ", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Соединенные Штаты очень сильно помогают Украине, но сейчас все просто: "будет саммит мира, устраивающий весь мир, а затем будет что-то, что попытается сделать Россия".

"Считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать только Путин. Причем стоя", — заявил Зеленский.

Напомним, что, по данным СМИ, Байден может пропустить Глобальный Саммит мира в Швейцарии, поскольку его больше интересует предвыборный сбор средств в Калифорнии. Встреча по сбору средств для президентских выборов выпадает на середину июня, как раз тогда, когда лидеры западных стран соберутся в швейцарском Бюргенштоке для обсуждения принуждения России к миру.

Также недавно в США подтвердили свое присутствие на саммите мира, но отказались сказать, кто и на каком уровне будет представлять государство.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина подписала договор о гарантиях безопасности с Бельгией.