Укр

Зеленский откровенно высказался насчет Байдена и саммита мира в Швейцарии

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Джо Байден и Владимир Зеленский (слева направо) Новость обновлена 28 мая 2024, 13:54
Джо Байден и Владимир Зеленский (слева направо). Фото Коллаж "Телеграфа"

Отсутствию Байдена будет аплодировать только Путин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "не очень сильным" возможное решение лидера США Джо Байдена отсутствовать на мирном саммите в Швейцарии, про которое писали СМИ. Он до сих пор не знает, кто именно будет представлять Штаты там.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Байден как лидер одной из крупнейших стран-союзниц должен присутствовать.

"Я очень хотел бы, чтобы лично президент Байден присутствовал на саммите мира. Из всего уважения, решение не присутствовать я считаю не очень сильным ", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Соединенные Штаты очень сильно помогают Украине, но сейчас все просто: "будет саммит мира, устраивающий весь мир, а затем будет что-то, что попытается сделать Россия".

"Считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать только Путин. Причем стоя", — заявил Зеленский.

Напомним, что, по данным СМИ, Байден может пропустить Глобальный Саммит мира в Швейцарии, поскольку его больше интересует предвыборный сбор средств в Калифорнии. Встреча по сбору средств для президентских выборов выпадает на середину июня, как раз тогда, когда лидеры западных стран соберутся в швейцарском Бюргенштоке для обсуждения принуждения России к миру.

Также недавно в США подтвердили свое присутствие на саммите мира, но отказались сказать, кто и на каком уровне будет представлять государство.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина подписала договор о гарантиях безопасности с Бельгией.

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#Саммит #Джо Байден #Владимир Зеленский