США примут участие в саммите мира в Швейцарии — подробности от Reuters

Ранее распространились сообщения, что Байден проигнорирует конференцию

Соединенные Штаты Америки (США) посетят Глобальный саммит мира в Швейцарии. СМИ ранее писали, что Байден может пропустить конференцию, но Reuters пишет, что на ней будут представители официального Вашингтона.

Агентство ссылается на американского чиновника, имя которого не называется. Об этом говорится на сайте Reuters.

"Американский чиновник заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты будут участвовать в саммите, но отказался сказать, кто и на каком уровне", — говорится в материале агентства.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что Байден не посетит Глобальный саммит мира в Швейцарии. По данным агентства, лидер США будет в это время находиться в Калифорнии. Там состоится мероприятие, на котором будут присутствовать политики-демократы и голливудские звезды. Вместе с ним якобы будет и вице-президент Камала Харрис.

В Швейцарию от США может поехать госсекретарь Энтони Блинкен. В этом случае Штаты будут представлены на уровне министров иностранных дел.

Для справки: Глобальный саммит мира пройдет в Бюргенштоке (Швейцария) 15-16 июня 2024 года. Это международная встреча на уровне лидеров. На конференции будут обсуждать реализацию 10-шаговой "Формулы мира", которую ранее представил Офис президента Украины.

Уже более 90 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира. Однако Бразилия отказалась приехать на конференцию. Она вместе с Китаем предлагает провести другой саммит, который будет устраивать и Москву.

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш считает, что саммит нужно провести без Бразилии и Китая. Якобы бы они продвигают интересы Кремля.

Ранее "Телеграф" писал, насколько важно присутствие Байдена на саммите мира в Швейцарии. Эксперты спрогнозировали, кто может представить США на конференции.