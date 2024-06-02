Саммит мира хочет сорвать не только Россия: Зеленский сделал громкое заявление

Страна-агрессор угрожает другим, чтобы те не посещали саммит мира

Россия пытается сорвать предстоящий глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, при этом РФ открыто шантажирует другие страны, чтобы те отказались от участия. В свою очередь некоторые государства начали помогать стране-агрессору в ее намерениях.

Об этом 2 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пленарной сессии "Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности" в Сингапуре. По его словам, сейчас Украина имеет подтверждение от 106 стран об их участии в саммите.

"И это на высоком уровне, уровне лидеров, представителей своих государств", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас Россия активно проводит работу, чтобы саммит не состоялся, действуя во многих странах.

"Сегодня Россия пробует сорвать Саммит мира. И это правда… Что делает Россия — эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику… Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", — объяснил президент.

Зеленский отметил, что Кремль хочет не допустить проведение саммита, в котором будут обсуждать вопросы "даже не оборонной помощи Украине". Речь дует идти о поддержке окончания войны, поддержке мира.

"И она (Россия, — Ред.) срывает это. Работает во всех регионах. И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", — рассказал президент.

Также на подобные планы РФ он ответил, что сегодня мир "должен быть крепким, давить политически на Россию".

"Иначе остановить Путина (российского диктатора Владимира Путина, — ред.) невозможно, только политическая изоляция, сильная украинская армия, и разобраться всем странам мира до конца — не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины назвал три важных вопроса, которые будут обсуждать на предстоящем саммите мира в Швейцарии.