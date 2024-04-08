Известна дата саммита мира в Швейцарии и какие страны его посетят: детали сообщает Bloomberg

Мероприятие откроет путь к реализации программы из 10 шагов для завершения войны в Украине

Глобальный саммит мира по украинской формуле состоится в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое не раскрывает свои источники. Точное количество присутствующих тоже неизвестно, потому что еще не все представители стран ответили.

Украина становится лидером по производству и применению беспилотников

Организаторы ждут ответа от Китая. Украинская сторона ранее заявляла, что официальный Пекин имеет влияние на Кремль, поэтому присутствие представителей КНР на саммите мира очень важно.

Отметим, что официально власти Швейцарии еще не сообщали о месте и дате проведения конференции по украинской "Формуле мира". Спикер Министерства иностранных дел (МИД) заявил, что они не определены. Однако он расставил акценты, говоря о важности присутствия на мероприятии представителей Глобального Юга.

"В дополнение к перспективам Украины, России и Европы важно также прислушаться к Глобальному Югу, который будет играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс… Именно поэтому мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией", ― рассказал спикер МИД Швейцарии.

Напомним, о подготовке саммита мира в Швейцарии рассказал президент Украины Владимир Зеленский в середине января 2024 года. На него будут приглашены лидеры стран, стремящихся помочь завершить войну в Украине.

Россию на первый Глобальный саммит мира приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит.

Для справки: Глобальный Юг — это группа стран, которая во время холодной войны между СССР и США не присоединилась ни к одной из сторон. Подавляющее число этих стран находится в южном полушарии, но не все. К примеру, Китай и Индию относят к этой группе, но они расположены в северном полушарии. Также к Глобальному Югу относятся африканские, латиноамериканские и большинство азиатских стран.

Глобальный Юг объединяет несколько важных вещей:

сырьевая экономика;

нейтральная внешняя политика;

географический детерминизм (т.е. вера в то, что развитие общества зависит от географического положения).

Страны Глобального Юга также отчасти объединяет история. Большинство из них когда-то были колониями. Однако теперь у этих государств внушительный голос на международной арене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова увидела "алхимию" в "Формуле мира". В очередной раз представительница страны-агрессорки отрицала желание участвовать в переговорах для окончания войны.