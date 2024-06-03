Дуже дивне рішення: ЗМІ дізналися, кого Австралія направить на саміт по Україні у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський по телефону попросив приїхати самого прем’єра або хоча б його заступника

Напередодні Саміту миру в Швейцарії Австралія повідомила, що її представить міністр зі страхування інвалідів Білла Шортена. Глава МЗС Пенні Вонг підтвердила, що з такою ініціативою виступив прем’єр Ентоні Албаніз.

Опозиція це рішення розкритикувала. Таку інформацію повідомляє Australian Associated Press.

Але глава австралійського МЗС заявила, що "рівень представництва є прийнятним", оскільки Шортен є старшим міністром уряду.

Видання зазначає, що Україна залишилася дещо незадоволеною таким рішенням. Президент Володимир Зеленський телефоном попросив приїхати самого прем’єра або хоча б його заступника.

Варто зазначити, що низка країн та лідерів відмовилася від участі у заході. Вже точно відомо, що на саміті не буде Китаю, Саудівської Аравії, президентів Бразилії та ПАР. Пакистан, найімовірніше, теж пропустить мирний саміт у Швейцарії. Країна таким чином має намір показати, що дотримується нейтралітету.

Саміт миру — що відомо

Глобальний саміт миру відбудеться у Женеві 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У ході зустрічі лідери понад 150 країн світу обговорять імплементацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Росію вирішили не запрошувати на установчий саміт, адже її присутність може стати на заваді пошуку рішень.

Раніше "Телеграф" писав, що Угорщині відповіла, чи братиме участь у Саміті миру у Швейцарії.