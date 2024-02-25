Россию могут пригласить на саммит мира, но есть нюанс: Ермак назвал условие

На саммит мира пригласят более 160 мировых лидеров

Россию могут пригласить на саммит мира для реализации "Формулы мира" президента Владимира Зеленского. Но она сможет поучаствовать только во втором саммите.

Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, сейчас Украина работает над документом, который мог бы стать результатом этой первой встречи.

"После первой встречи мы возьмем определенное время, чтобы на основе нашей формулы разработать общий план, который будет предусматривать возобновление и преодоление кризисов, созданных этой войной", — отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что на втором саммите мира, возможно, будет представлен конечный план. По его словам, в этом случае на саммит будут приглашены представители РФ.

"На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан вместе, без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые пройдут с нами этот путь, может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей РФ, где им будет представлен этот план. На тот случай, если тот, кто к тому времени будет представлять страну-агрессора, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру. Что мы понимаем под справедливым миром — изложено в формуле мира", — пояснил Ермак.

Напомним, 15 января стало известно, что Украина и Швейцария приступают к подготовке к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров. С этой встречи и начнется практическая реализация "Формулы мира" президента Владимира Зеленского.