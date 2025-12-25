Подарок перед Рождеством: в США мужчина сорвал один из самых крупных джекпотов в лотерее

Стоимость одного билета Powerball составляет 2 доллара, но шанс на победу крайне мал

Житель Арканзас в США выиграл джекпот в размере 1,817 миллиарда долларов, играя в лотерею Powerball. Это второй по величине лотерейный приз в истории Соединенных Штатов Америки.

Что нужно знать:

Победитель может выбрать: единовременная выплата 834,9 млн долларов или выплаты в течение 30 лет

Шанс выиграть джекпот крайне мал — примерно 1 к 292 миллионам

Рекордный джекпот в истории США — 2,04 миллиарда долларов, выигранный в ноябре 2022 года жителем Калифорнии

Джекпот в канун Рождества стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов, после 46 розыгрышей подряд, в которых не было победителя. Об этом пишет ABC News.

Победитель может выбрать: получить всю сумму сразу (834,9 миллиона долларов) или получать выплаты частями примерно в течение 30 лет. В обоих случаях выплаты будут до вычета налогов.

Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота Powerball составляет 1 к более чем 292 миллионам. Тим Шартье, профессор математики и информатики в колледже Дэвидсона, сравнил попытку выиграть джекпот Powerball с такими шансами с выбором одной конкретной секунды в течение девяти лет и последующей попыткой угадать эту конкретную секунду. По его мнению, количество билетов действительно увеличивает шансы игрока на выигрыш, но лишь незначительно.

Как выглядит лотерея Powerball. Фото: foxsanantonio

Стоимость одного билета Powerball составляет 2 доллара. Билеты продаются в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США. Рекордным остаётся джекпот в $2,04 миллиарда, выигранный в ноябре 2022 года жителем Калифорнии.

Десять крупнейших джекпотов Powerball:

2,04 млрд долларов — 7 ноября 2022 — Калифорния

1,817 млрд долларов — 24 декабря 2025 — Арканзас

1,787 млрд долларов — 6 сентября 2025 — Миссури, Техас

1,765 млрд долларов — 11 октября 2023 — Калифорния

1,586 млрд долларов — 13 января 2016 — Калифорния, Флорида, Теннесси

1,326 млрд долларов — 6 апреля 2024 — Орегон

1,08 млрд долларов — 19 июля 2023 — Калифорния

842,4 млн долларов — 1 января 2024 — Мичиган

768,4 млн долларов — 27 марта 2019 — Висконсин

758,7 млн ​​долларов — 23 августа 2017 — Массачусетс

