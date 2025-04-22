Стать миллионером можно за 20 гривен: как играть в "Лото-Забава"

Шансы на победу можно увеличить количеством билетов

"Лото-Забава" из года в год делает украинцев миллионерами. При этом остаются люди, которые до этого момента даже не подозревали о существовании популярной лотереи.

Для тех, кто только подумывает купить свой первый лотерейный билет, чтобы попытать удачу, "Телеграф" подробно расскажет о правилах.

Правила игры "Лото-Забава"

Участие можно принять, купив билет, который стоит 20 гривен. Он выглядит следующим образом:

Всего в лотерее существует сразу несколько игр. В них можно принимать участие одновременно и неограниченное количество раз (количество шансов равняется количеству купленных билетов).

Основная игра:

В билете "Лото-Забава" есть три игровых поля, каждое из которых может стать выигрышным. Игровое поле состоит из 25 ячеек, в которых размещено 23 числа из числового ряда от 1 до 75, и две льготные ячейки с подковами, заменяющими любое выигрышное число. Во время игры с лототрона выпадают шарики с числами. Зачеркивайте эти числа во всех игровых полях.

Джекпот в этой игре составляет миллион гривен.

Игра "Парочка":

В ней можно выиграть до 300 тысяч гривен. На один билет можно купить до 5 пар "парочек". Стоимость 1 попытки — 5 гривен. Важно: отдельно от основного билета пропуск в игру "Парочка" купить нельзя.

Для справки: розыгрыши "Лото-Забавы" проходят еженедельно (по воскресеньям).

Напомним, как ранее мы писали, 13 апреля игрок "Лото-Забавы" внезапно разбогател. Узнайте, сколько он выиграл.