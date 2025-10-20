Шанс 1 из 3000: Monobank назвал тех, кому достались iPhone за собранные лимоны (список победителей)

Опубликованы имена победителей "лимонной" лотереи Monobank — смотри, есть ли ты в списке

Охота на лимоны от Монобанка принесла свои плоды. 100 iPhone (17 и Air) и 1000 банок шоколадных монет разыграли среди собравших 10 лимонов.

Результаты опубликовал соучредитель Monobank Олег Гороховский. В гугл-документе и указаны имена с первой буквой фамилии и несколько цифр с карт победителей. Отметим, что из-за количества запросов могут быть проблемы с документом, поэтому "Телеграф" сделал скриншот-подборку данных победителей, получивших гаджеты.

Список победителей охоты на лимоны Список победителей охоты на лимоны Список победителей охоты на лимоны

В общей сложности лимоны собирали более 3,5 млн пользователей. Собрать хотя бы 10 лимонов удалось почти 3,13 млн. Таким образом, шанс получить хоть какой подарок составлял 1 из около 3000.

Следующий розыгрыш среди нашедших 50 лимонов — миллион гривен для карт совершеннолетних пользователей и поездка в Диснейленд среди детей. Розыгрыш состоится 21 октября в 12.00 в прямом эфире в Инстаграм. Претендуют на главные призы 741 тысяч участников, не указывается, сколько из них на какой приз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что охота на лимоны вызвала немалый ажиотаж — публиковали списки, где прячутся лимоны. Были еще и дополнительные бонусные лимоны, найдя один можно было выиграть квартиру, машину или деньги на ВСУ.