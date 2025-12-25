Подарунок перед Різдвом: у США чоловік зірвав один із найбільших джекпотів у лотереї

Вартість одного квитка Powerball складає 2 долари, але шанс на перемогу вкрай малий

Житель Арканзас у США виграв джекпот у розмірі 1,817 мільярда доларів, граючи у лотерею Powerball. Це другий за величиною лотерейний приз історії Сполучених Штатів Америки.

Що потрібно знати:

Переможець може обрати: одноразова виплата 834,9 млн. доларів або виплати протягом 30 років

Шанс виграти джекпот вкрай малий — приблизно 1 до 292 мільйонів

Рекордний джекпот в історії США — 2,04 мільярда доларів, виграний у листопаді 2022 року жителем Каліфорнії

Джекпот напередодні Різдва став другим призом цього року, що перевищує мільярд доларів, після 46 розіграшів поспіль, де не було переможця. Про це пише ABC News.

Переможець може вибрати: отримати всю суму одразу (834,9 мільйона доларів) або отримувати виплати частинами приблизно протягом 30 років. В обох випадках виплати будуть до вирахування податків.

Згідно з даними Powerball, ймовірність виграшу джекпоту Powerball становить 1 до більш ніж 292 мільйонів. Тім Шартьє, професор математики та інформатики в коледжі Девідсона, порівняв спробу виграти джекпот Powerball з такими шансами з вибором однієї конкретної секунди протягом дев’яти років та подальшою спробою вгадати цю конкретну секунду. На його думку, кількість квитків справді збільшує шанси гравця на виграш, але лише незначно.

Як виглядає лотерея Powerball. Фото: foxsanantonio

Вартість одного квитка Powerball складає 2 долари. Квитки продаються в 45 штатах, окрузі Колумбія, Пуерто-Ріко та на Віргінських островах США. Рекордним залишається джекпот $2,04 мільярда, виграний у листопаді 2022 року жителем Каліфорнії.

Десять найбільших джекпотів Powerball:

2,04 млрд доларів — 7 листопада 2022 — Каліфорнія

1,817 млрд доларів — 24 грудня 2025 — Арканзас

1,787 млрд доларів — 6 вересня 2025 — Міссурі, Техас

1,765 млрд доларів — 11 жовтня 2023 — Каліфорнія

1,586 млрд доларів — 13 січня 2016 — Каліфорнія, Флорида, Теннессі

1,326 млрд доларів — 6 квітня 2024 — Орегон

1,08 млрд доларів — 19 липня 2023 — Каліфорнія

842,4 млн доларів — 1 січня 2024 — Мічиган

768,4 млн доларів — 27 березня 2019 — Вісконсін

758,7 млн ​​доларів — 23 серпня 2017 року — Массачусетс

