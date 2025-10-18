Подойдет и для Украины? На какую хитрость пошел Трамп, чтобы закончить войну ХАМАСа и Израиля

Еще несколько недель назад реального мирного соглашения между исламистским движением ХАМАС и Израилем никто не ожидал, но прекращение огня произошло. И "слепить в кучу" его удалось Дональду Трампу с командой

В Америке ясно поняли слабые места обеих сторон конфликта и собрав коалицию государств, способных вливать на эти уязвимые точки, предупредили, что помогать становиться сильнее они не будут. Об этом в эфире "24 канала" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

И когда Трамп понял, что нужно делать и с кем, он это сделал. Для того чтобы коалиция сформировалась, глава Белого дома заставил премьер-министра Израиля Биньямина Натаньяху лично извиниться по телефону перед эмиром Катара. И это беспрецедентный случай, признал дипломат.

Трамп буквально приказал Нетаньяху остановиться, а ХАМАС предупредил, что никто, ни Катар, ни Турция, на которые он рассчитывает, не помогут ему. И то, что раньше казалось невозможным, свершилось, — отметил Алексей Кулеба.

Бывший глава внешнедипломатического ведомства отметил, что этот кейс доказывает, что в политике на самом деле нет ничего невозможного. Поэтому, чтобы достичь мира, нужно четко нащупать слабые стороны всех и найти тех, кто согласится разыграть эту комбинацию.

"Здесь для нас есть негативный момент, потому что это значит, что и у нас их нащупают", — предупредил политик.

На Россию оказывают прямое влияние только две страны, которые, при желании, могут отказаться помогать Путину "выруливать" из кризиса. Во-первых, это Китай. А вторая – это Саудовская Аравия, от которой зависит ситуация на мировом рынке нефти и которой ничего не стоит обвалить цену до уровня, когда российская экономика начнет реально задыхаться.

Все эти элементы нужно слепить, и тогда они заработают, считает Алексей Кулеба, признавая, что каждый из этих компонентов очень сложен, даже гораздо сложнее, чем в случае Израиля и ХАМАС, поскольку Российская Федерация "еще не навоевалась".

Дипломат также отметил, что единственная причина, по которой Дональд Трамп так энергично вмешался в российско-украинский "конфликт", это как раз его успех с войной в Израиле.

"От вожделенной Нобелевской премии мира его фактически отделяет только украинско-российская война", — описал мотивацию американского политика Алексей Кулеба.

Но, подчеркнул он, Украина и Россия не похожи на Израиль и ХАМАС. К тому же договориться с Китаем что-то сделать с Россией труднее, чем Турции и Катару "повлиять" на Газу и Иерусалим.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Европе заговорили о разработке мирного плана по войне в Украине по образцу соглашения Сектора Газа и Израиля. Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил сотрудничество США для достижения этой цели.