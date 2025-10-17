Шейхи задобрили зятя Трампа. Тот добился мира в Газе

Заключить соглашение между Израилем и Сектором Газа Дональду Трампу, судя по всему, помогли не профессиональные дипломаты, а муж его старшей дочери

Война в Секторе Газа, унесшая десятки тысяч жизней и державшая мир на грани гуманитарной катастрофы, неожиданно получила шанс на завершение. Мирное соглашение, которое может стать историческим, помогло заключить не профессиональный дипломат, а Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа. Его частный инвестфонд Affinity Partners финансируется преимущественно за счет государственных инвестиционных фондов Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Фактически эти страны сделали ставку на Кушнера еще раньше, инвестировав не только деньги, но и доверие. Именно эти связи, выстроенные через финансы, превратились в неформальные каналы влияния, — вероятно, именно благодаря им арабские посредники согласились на формат переговоров с привлечением зятя Трампа.

"Телеграф" разобрал на детали статью издания The New Yotk Times: станет ли соглашение между Израилем и ХАМАСом настоящим прорывом, кому она выгодна, почему ключевую роль сыграл зять Трампа — и какие риски могут превратить перемирие в короткую паузу перед новой войной.

Как зять Трампа стал миротворцем

Джаред Кушнер, зять и доверенное лицо президента США Дональда Трампа, вернулся в большую дипломатию и сыграл решающую роль в достижении договоренности между Израилем и ХАМАС. Несмотря на отсутствие официального статуса, его неформальные связи и опыт в регионе позволили разблокировать переговорный процесс в критический момент.

Ключевая встреча состоялась в египетском Шарм-эль-Шейхе с участием представителей Катара, Египта, Турции и США. За день до нее Дональд Трамп лично дал разрешение Кушнеру и специальному посланнику Стиву Уиткоффу на прямой контакт с лидерами ХАМАС. Стороны пришли к переговорам в момент фактического тупика.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в аэропорту Тетерборо/The New York Times

Кушнер и Уиткофф прибыли на встречу с лидерами ХАМАС, среди которых — переживший покушение в Дохе Халиль аль-Хайя. Также присутствовали представители разведок Турции, Египта и посредники из Катара. Американцы подчеркнули, что заложники — скорее бремя, а не козырь ХАМАС, и призвали реализовать первый этап соглашения. Встреча продолжалась 45 минут и завершилась согласованием ключевых условий перемирия.

Кушнер воспользовался доверием, выстроенным еще при реализации "Авраамовых соглашений". Его контакты с арабскими инвесторами позволили выступить неформальным, но эффективным фасилитатором. В момент, когда официальная дипломатия утратила влияние, именно неформальные каналы стали двигателем договоренностей.

Что предполагает мирное соглашение

Мирное соглашение, заключенное при посредничестве США, Катара, Египта и Турции, построено как пошаговая дорожная карта. Ее цель – постепенная деэскалация конфликта, гуманитарная стабилизация Сектора Газа и создание базовых условий для долгосрочного политического урегулирования.

Первый этап – гуманитарный обмен . Согласно договоренности, все израильские заложники, захваченные ХАМАСом во время последней эскалации, должны быть освобождены. В ответ Израиль соглашается на освобождение нескольких сотен палестинских заключенных, в том числе тех, кто был задержан после 7 октября 2023 года.

. Согласно договоренности, все израильские заложники, захваченные ХАМАСом во время последней эскалации, должны быть освобождены. В ответ Израиль соглашается на освобождение нескольких сотен палестинских заключенных, в том числе тех, кто был задержан после 7 октября 2023 года. Второй этап предполагает переформатирование присутствия вооруженных сил . Израиль обязуется постепенно отвести войска из центральной части Сектора Газа – к линиям, предшествующим началу осенней наземной операции. В свою очередь ХАМАС берет на себя публичное и письменное обязательство прекратить любые ракетные атаки, диверсии и восстановление подземной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о системе тоннелей, ранее активно использовавшейся для перемещения боевиков и оружия.

. Израиль обязуется постепенно отвести войска из центральной части Сектора Газа – к линиям, предшествующим началу осенней наземной операции. В свою очередь ХАМАС берет на себя публичное и письменное обязательство прекратить любые ракетные атаки, диверсии и восстановление подземной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о системе тоннелей, ранее активно использовавшейся для перемещения боевиков и оружия. Третий этап – обеспечение гуманитарного доступа. Для стабилизации ситуации и смягчения последствий многомесячной блокады должны быть открыты четыре гуманитарных коридора. Через них в Газу будут доставляться продукты, питьевая вода, медикаменты и другие критически важные ресурсы. Логистику будут координировать международные организации, а контроль над маршрутами будет осуществляться с участием местных и региональных структур.

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху/Белый дом

Финальным элементом сделки является механизм мониторинга и гарантий. Специально созданная наблюдательная группа с участием представителей США, Катара, Египта и Турции будет иметь полномочия фиксировать нарушения договоренностей, передавать сигналы обеим сторонам и инициировать оперативное вмешательство в случае эскалации. Такой формат призван минимизировать риски срыва – на фоне полного отсутствия доверия между сторонами конфликта.

Слабые места: мир с миной замедленного действия

Соглашение имеет несколько системных уязвимостей, которые могут свести его эффект к временному перемирию. Наибольшие риски – это разоружение ХАМАС, будущее управление Газой и тотальное недоверие между сторонами.

Для Израиля демилитаризация ХАМАС является ключевым условием. Но для самого движения оружие – не просто средство, а символ сопротивления. Даже если удастся удалить тяжелое вооружение, риск подпольных атак с использованием дронов или минометов останется. Есть вероятность, что вместо публичного разоружения часть боевых структур просто "уйдет в тень", как уже случалось в 2014 году.

ХАМАС – это одна из многих группировок палестинского движения сопротивления

Второе слабое место – непонятное будущее послевоенного управления. ХАМАС теряет легитимность, Палестинская автономия — реальные рычаги, а предложенные форматы временных администраций (ООН, арабские коалиции или объединения ФАТХ и ХАМАС) остаются чисто теоретическими. Для палестинцев какая-либо внешняя структура может выглядеть как "новая оккупация", а Израиль не согласится на модели с участием партнеров ХАМАС.

Дети возле разрушенных домов Сектора Газа/Mohammed Ibrahim

Третья — самая глубокая проблема: тотальное отсутствие доверия. За два десятилетия стороны уже заключали подобные договоренности, которые срывались из-за внезапных атак, политических изменений или слабых механизмов контроля.

Доверие: 20 лет обещаний, 0 результатов

Соглашение 2025 года – уже седьмая за два десятилетия попытка остановить войну между Израилем и ХАМАС. На этот раз главная угроза – вакуум гарантий. Мирное соглашение заключено без единого авторитетного арбитра, способного одновременно давить на ХАМАС, взаимодействовать с Израилем и оставаться нейтральным в случае обострения.

Президент Дональд Трамп — политический инициатор процесса демонстрирует активное участие, но даже его влияние не устраняет внутреннюю поляризацию в США и ограниченное доверие со стороны региональных игроков.

Потенциально более сильные фигуры, такие как Саудовская Аравия, ограничены стратегическими дилеммами: Эр-Рияд стремится к нормализации отношений с Израилем, но вынужден считаться с реакцией Ирана. У Египта и Катара опыт посредничества, однако их длительное сотрудничество с ХАМАС ставит под сомнение беспристрастность. ООН и Европейский Союз, несмотря на формальное присутствие, не имеют прямого влияния и страдают от политической фрагментации.

В итоге ни одна из сторон не имеет достаточного веса, чтобы гарантировать выполнение условий. Это оставляет соглашение в 2025 году в зоне высокого риска.

Что это значит для США и Трампа

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом — это бесспорная внешнеполитическая победа для президента Дональда Трампа. Она укрепляет его образ жесткого, но эффективного лидера, способного остановить войну не уступками, а давлением.

Соглашение укрепляет ключевые тезисы Трампа: от возвращения США в роль глобального арбитра до демонстрации концепции "мир через силу". Президент не скрывает эмоций, сравнивая соглашение с Авраамовыми договоренностями и называя его "лучшим подарком для мира".

В то же время, последствия для США значительно шире. В глобальном измерении это попытка восстановить роль Америки как мирового арбитра, способного влиять на конфликты не только чеками, но и реальными дипломатическими рычагами. Положительным сигналом для Вашингтона стало снижение цен на нефть на 5% и экономическая активизация: страны Персидского залива уже объявили об инвестициях в Газу, а JPMorgan заявил о 10 млрд долларов в проекты безопасности в США, апеллируя к формуле "мир = стабильность = деньги".

Внутриполитическая ситуация более сложная. Демократы, хотя и вынуждены приветствовать прекращение огня, избегают упоминаний о самом Трампе — критикуя соглашение как непрозрачное, одностороннее и игнорирующее базовые права палестинцев. Прогрессивное крыло — особенно молодежь и BDS-движение (выступающее за различные формы радикального бойкотирования Израиля) — усматривает в договоренности "легализацию оккупации": в соглашении не предусмотрены репараций, права возвращения, а сама Газа де-факто остается под контролем Израиля.

Пропалестинские митинги в США/حسن

Геополитическая сделка несет серьезные риски. Она заключена без роли ООН и без палестинского консульства. Если сделка сорвется, США окажутся в центре новой эскалации, обязуясь защищать Израиль и сдерживать Иран, что может перерасти в открытую конфронтацию.

