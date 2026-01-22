Еще 15 лет назад президент Польши был охранником и сутенером: как он тогда выглядел
Журналисты узнали шокирующие детали биографии нового лидера Польши
В августе 2025 года Польша получила нового президента — Кароль Навроцкий принял присягу на пост главы государства 6 августа, сменив на этом посту Анджея Дуду. Его прошлое уже разоблачали журналисты и заявляли, что когда-то он был сутенером.
Что следует знать
- Кароль Навроцкий прошел путь от доктора истории и руководителя Института нацпамяти до высшей государственной должности
- Журналистское расследование обнародовало свидетельство о вероятной причастности Навроцкого к организации услуг интимного характера для ВИП-клиентов в начале его карьеры
- До прихода в большую политику новоизбранный президент отметился конфликтами с мэрией Гданьска и судебными исками
Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. Еще с юности он увлекался историей, в частности, историей современной Польши, и позже посвятил этому науке значительную часть своей жизни.
Образование он получил в Гданьском Университете, где окончил исторический факультет и в 2013 году защитил докторскую диссертацию, посвященную деятельности антикоммунистического движения в Польской Народной Республике. Позже Навроцкий также получил степень MBA в Гданьском технологическом университете.
Польское издание Onet выяснило, что когда-то Навроцкий работал в отеле Grand и помогал клиентам находить проституток, на чем зарабатывал деньги. Журналисты несколько месяцев общались с десятками людей, лично знавших Кароля или работавших в отеле Grand. Двое независимых и проверенных свидетелей заявили о его причастности к организации схемы для клиентов отеля.
Один из них утверждает, что Навроцкий предлагал ему заработок за передачу информации о гостях, искавших встречи с женщинами, с обещанием доли от прибыли. Впоследствии, по словам свидетеля, Навроцкий якобы кичился тем, что именно он приобщился к созданию этой схемы.
Другой свидетель рассказал, что видел Навроцкого в отеле вместе с женщиной и ее "опекуном", после чего они поднимались к клиенту. Этот же мужчина заявил, что ему тоже предлагали присоединиться к схеме, однако он отказался.
Карьера в президентство Навроцкого
К серьезной политике Навроцкий пришел через научные и культурные институты. В 2009 году он присоединился к Институту национальной памяти – польскому государственному органу, занимающемуся исследованием истории XX века и увековечиванием памяти жертв тоталитарных режимов.
В 2017-2021 годах он возглавлял Музей Второй мировой войны в Гданьске, а с 2021 по 2025 год — сам Институт национальной памяти. Именно на этой должности Навроцкий получил значительное публичное внимание как историк и администратор.
Однако и здесь не обошлось без скандалов. В должности директора Музея Второй мировой войны он оказался в центре "экспозиционной войны". Создатели оригинальной выставки подали его в суд за самовольное редактирование их работы. Не менее скандальным стало решение убрать флаги Гданьска и Евросоюза, хотя сам директор утверждал, что городских флагов там и не было. Отдельной страницей его биографии стал открытый конфликт с мэром Гданьска, которого Навроцкий публично называл "сумасшедшим".
