Был одним из величайших футболистов "Динамо" в истории: как в молодости выглядел Владимир Мунтян

Бывший футболист и тренер умер на 79-м году жизни

Владимир Мунтян — самый выдающийся игрок футбольного клуба "Динамо" и один из самых легендарных футболистов за всю историю украинского футбола. В понедельник, 1 декабря, в клубе сообщили, что он умер после продолжительной болезни. Владимиру Мунтяну было 79 лет.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Владимире Мунтяне и как он выглядел в молодые годы, когда был на пике своей карьеры.

Владимир Мунтян в молодости — что о нем известно

Выдающийся футболист Владимир Мунтян родился в семье простого рабочего румынского происхождения 14 сентября 1946 года. Сначала семья жила в Котовске Одесской области, затем в 1947 году перебралась в Киев. С детства будущая звезда футбола занимался акробатикой и даже выступал на городских соревнованиях.

Однако со временем Владимир увлекся футболом. Однажды во время игры со своими сверстниками он проявил невероятное умение жонглировать мячом. Это заметил взрослый мужчина, он подошел к мальчику и спросил, хочет ли он заниматься футболом профессионально. Мунтян согласился и его привели к детскому тренеру Михаилу Корсунскому, который и разглядел невероятный потенциал.

Со временем Владимир построил яркую карьеру в киевском "Динамо" и в сборной СССР. За свою жизнь он выиграл практически все возможные кубки и награды. Мунтян семь раз становился чемпионом страны, дважды брал Кубок, а в Европе поднимал над головой Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Известно, что дебют футболиста в ФК "Динамо" состоялся 15 октября 1965 года. Это был чемпионат СССР, матч "Пахтакор" Ташкент — "Динамо" Киев -1:2. А последний свой матч за "Динамо" Владимир Мунтян сыграл 10 ноября 1977 года. Это было на чемпионате СССР, "Арарат" Ереван — "Динамо" Киев.

Всего за киевский клуб "Динамо" футболист сыграл 371 матч и забил 70 голов. Теперь его называют самым выдающимся футболистом клуба за всю историю его существования.

