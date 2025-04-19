В детстве ее с матерью бросил отец

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на днях побывала в США и поговорила с Трампом о "честных заключениях". Одиозный президент США назвал ее "одним из сильнейших голосов на международной арене" — и здесь с ним трудно не согласиться.

Родилась будущий политик 15 января 1977 года в Риме (сейчас ей 48 лет). Ее отец Франческо Мелони был налоговым консультантом и коммунистом, а мать Анна Параторе была связана с неофашистским Итальянским социальным движением Movimento Sociale Italiano. Женщина также написала более 140 романтических романов под псевдонимом Джози Белл.

Известно, что Францеско бросил семью, когда Мелони было всего один год, и перебрался на Канарские острова. По словам политика, это заставило ее чувствовать себя "неполноценной".

"Мы ездили к нему на одну-две недели в год, и все. Когда мне было одиннадцать, он произнес речь, которую нельзя произносить маленькой девочке, и я сказала: "Я больше никогда тебя не хочу видеть". Когда он умер, я не могла чувствовать никаких эмоций, он был как будто чужой", — об этом она написала в своей книге "Я — Джорджа".

Джорджа Мелони в юности

Кем была и как выглядела в молодости Джорджа Мелони

Джорджа Мелони в молодости. Фото: x.com

В 1996 году Джорджа получила степень бакалавра по лингвистике. В 15 лет она вступила в молодежную организацию Итальянского социального движения под названием Fronte della Gioventù и во время учебы в школе организовала протестное движение под названием Gli Antenati, направленное против школьной реформы, предложенной министром образования Розой Руссо-Эрволино.

В 1996 году Мелони окончила курсы в гостиничной школе и в 19 лет стала заметной фигурой в партии "Национальный альянс". У 2006 году Джорджа стала членом Ассоциации журналистов Лацио. Два годя спустя, в возрасте 31 года, она заняла пост министра по делам молодежи в правительстве ныне покойного Сильвио Берлускони.

Интересно, что у политика нет высшего образования, за что она неоднократно подвергалась критике. "Ей пришлось работать, чтобы обеспечить себя, ведь не каждый может позволить себе много лет учиться, прежде чем искать работу", — пишет итальянский автор Эндрю Наварро. По ее словам, в разные годы она работала официанткой, барменом в ночном клубе и нянечкой в семье телеведущего и комика Фиорелло.

Джорджа Мелони в 32 года. Фото: Getty Images

Джорджа Мелони сегодня

Лидер правой партии "Братья Италии", которую она основала с соратниками в 2012 году, стала премьер-министром Италии осенью 2022 года. Под ее руководством было создано правительство, в состав которого вошли также другие правые партии, ранее воспринимаемые как "друзья Путина в Европе". Однако после полномасштабного вторжения России Италия показала себя надежным союзником Украины в борьбе против путинской агрессии.

Как сегодня выглядит 48-летняя Джорджа Мелони. Фото: Getty Images

В ноябре 2023 года Politico признал ее самым решительным лидером Европы, а в апреле 2024 года журнал Time включил Мелони в список 100 самых влиятельных людей мира. Сегодня Мелони называют "Королевой Европы", у которой все "схвачено" с США, НАТО и ЕС.