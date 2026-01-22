Ще 15 років назад президент Польщі був охоронцем та сутенером: як він тоді виглядав

Журналісти з’ясували шокуючі деталі біографії нового лідера Польщі

У серпні 2025 року Польща отримала нового президента — Кароль Навроцький склав присягу на пост глави держави 6 серпня, зміниваши на цій посаді Анджея Дуду. Його минуле вже викривали журналісти і заявляли, що колись він був сутенером.

Кароль Навроцький пройшов шлях від доктора історії та керівника Інституту нацпам’яті до найвищої державної посади

Журналістське розслідування оприлюднило свідчення про ймовірну причетність Навроцького до організації послуг інтимного характеру для ВІП-клієнтів на початку його кар'єри

До приходу у велику політику новообраний президент відзначився конфліктами з мерією Гданська та судовими позовами

Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Ґданську. Ще з юності він захоплювався історією, зокрема історією сучасної Польщі, та пізніше присвятив цьому науці значну частину свого життя.

Кароль Навроцький у підліткові роки. Фото: Komitet wyborczy Karola Nawrockiego

Освіту він здобув в Університеті Ґданська, де закінчив історичний факультет і в 2013 році захистив докторську дисертацію, присвячену діяльності антикомуністичного руху у Польській Народній Республіці. Пізніше Навроцький також отримав ступінь MBA в Ґданському технологічному університеті.

Кароль Навроцький

Польське видання Onet з'ясувало, що колись Навроцький працював у готелі Grand і допомагав клієнтам знаходити повій, на чому заробляв гроші. Журналісти кілька місяців спілкувалися з десятками людей, які особисто знали Кароля або працювали в готелі Grand. Двоє незалежних і перевірених свідків заявили про його причетність до організації схеми для клієнтів готелю.

Кароль Навроцький у молодості. Фото: takzetego.pl

Один із них стверджує, що Навроцький пропонував йому заробіток за передачу інформації про гостей, які шукали зустрічей із жінками, з обіцянкою частки від прибутку. Згодом, за словами свідка, Навроцький нібито хизувався тим, що саме він долучився до створення цієї схеми.

Інший свідок розповів, що бачив Навроцького в готелі разом із жінкою та її "опікуном", після чого вони піднімалися до клієнта. Цей же чоловік заявив, що йому також пропонували приєднатися до схеми, однак він відмовився.

Кароль Навроцький. Фото: Getty Images

Кар’єра до президентства Навроцького

До серйозної політики Навроцький прийшов через наукові й культурні інституції. У 2009 році він приєднався до Інституту національної пам’яті — польського державного органу, що займається дослідженням історії XX століття та увічненням пам’яті жертв тоталітарних режимів.

У 2017–2021 роках він очолював Музей Другої світової війни у Ґданську, а з 2021 до 2025 року — сам Інститут національної пам’яті. Саме на цій посаді Навроцький здобув значну публічну увагу як історик і адміністратор.

Кароль Навроцький. Фото: Getty Images

Однак і тут не обійшлося без скандалів. На посаді директора Музею Другої світової війни він опинився в центрі "експозиційної війни". Творці оригінальної виставки подали на нього до суду за самовільне редагування їхньої роботи. Не менш скандальним стало рішення прибрати прапори Гданська та Євросоюзу, хоча сам директор стверджував, що міських прапорів там і не було. Окремою сторінкою його біографії став відкритий конфлікт із мером Гданська, якого Навроцький публічно називав "божевільним".

