Президентом Польши может стать сутенер: журналисты разоблачили темные моменты из прошлого Кароля Навроцкого

Навроцкий мог организовывать эскорт-услуги для гостей отеля

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала из-за расследования журналистов по его прошлому. Выяснилось, что работая охранником в отеле Grand, он помогал клиентам находить проституток и зарабатывал на этом деньги.

Свидетели говорят, что Навроцкий сам придумал схему и контролировал ее работу. Об этом пишет польское издание Onet.

По словам издания, журналисты разговаривали с десятками людей в течение нескольких месяцев, которые знали Навроцкого лично или работали в отеле Grand. Двое проверенных свидетелей подтвердили участие кандидата в президенты в организации схемы для гостей отеля.

Первый свидетель рассказал, что Навроцкий предложил ему зарабатывать на передаче информации о гостях, которые интересуются девушками. За это он должен был получать долю от прибыли.

Второй свидетельница вспоминает, как видел Навроцкого, который заходил в гостиницу с женщиной и ее "опекуном", после чего они поднимались к клиенту. Этот же свидетель рассказал, что ему тоже предлагали присоединиться к схеме, но он категорически отказался.

Как работала схема

Гости отеля выбирали девушек на сайтах эскорт-услуг, в том числе на ресурсе Odloty.pl, который уже не работает. Охранники помогали клиентам, показывая страницы на компьютере возле рецепции отеля. После этого кто-то из охранников звонил по телефону координатору, который привозил женщин в гостиницу.

Цены на сайте составляли 100-150 злотых, максимум 200. Охранники называли гостям значительно более высокие суммы, а разницу забирали себе. Без согласования с охраной женщин в гостиницу не пускали. Осенью 2007 года сменилось руководство охраны, и Навроцкий ушел с работы.

Grand Hotel в Сопоте

Связи с криминальным миром

Имя Навроцкого раньше связывали с известными криминальными авторитетами Патриком Масяком и Ольгердом Л. Оба были осуждены за разные преступления. В 2017 году Масяк был задержан при расследовании деятельности большой группы сутенеров. Он управлял сетью по крайней мере десяти борделей в Гданьске, Грудзендзе и Германии.

Премьер-министр Дональд Туск дважды публично обвинил Навроцкого в сутенерстве. 8 мая в социальной сети X он обратился к лидеру "Права и справедливости" Ярославу Качинскому с упреками о том, что тот знал о связях кандидата с бандитами. 20 мая Туск заявил в Сейме о работе Навроцкого телохранителем в борделе.

Навроцкий отреагировал на публикацию заявлением о подаче иска в суд. Он написал в социальных сетях, что подаст гражданский иск о защите личных прав, а также частный акт обвинения в уголовном порядке.

Что известно о Кароле Навроцком

Кароль Навроцкий родился 3 марта 1983 года в семье рабочих в Гданьске. Он получил высшее образование, защитил диссертацию по теме антикоммунистического сопротивления и с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. В молодости занимался боксом и даже побеждал на турнирах. Также работал охранником в отеле Grand в Сопоте, где якобы начал организовывать проституцию для гостей.

Навроцкий баллотировался на пост президента Польши от партии "Право и справедливость" и после первого тура занял второе место с результатом 29,5%. Второй тур выборов состоится 1 июня — против Навроцкого выступит мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший в первом туре 31,4%.

Кароль Навроцкий неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, в частности говорил, что "не видит Украины ни в одной структуре – ни в ЕС, ни в НАТО" пока не будут решены вопросы Волынской трагедии. Недавно он даже пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, чтобы получить поддержку ультраправых избирателей. Кандидат также поддерживает запрет на аборты и выступает против легализации гражданских партнерств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто из кандидатов вышел во второй тур и что говорят об Украине. Два кандидата и две разные позиции в отношении Украины.