Солнечное пятно капризничает: приведет ли оно к магнитным бурям на Земле в ближайшие дни.

В результате взрыва в космос вылетели заряженные частицы

На светиле продолжает царить пятно AR3738, которое недавно стало причиной сильной вспышки. Оно спровоцировало запотевание вращающихся вокруг Земли спутников, а также выброс корональной массы (СМЕ).

По словам ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, СМЕ не ударит по нашей Земле, ведь он направляется к Марсу. Удар 20 июля может спровоцировать полярное глобальное сияние и разорвать небольшую часть атмосферы Красной планеты.

Магнитные бури на Земле в течение 17-21 июля

Согласно графику геомагнитных колебаний, обнародованному на сайте Meteoagent, в ближайшие дни стоит ожидать лишь 4-балльную магнитную бурю.

Сейчас, 17 июля, держится минимальная солнечная активность. Затем, 18-19 июля ожидается магнитная буря 4 баллов, которая 20 июля снизится до "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скоро земляне могут увидеть метеорный поток Персеиды. Это произойдет из-за кометы, которая вращается вокруг Солнца каждые 133 года. Событие продлится с середины июля и до конца августа.