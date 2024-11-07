На пляжи Сиднея выбросило вонючие шары: их состав насторожил ученых (фото)
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Шары нашли сразу на нескольких пляжах
На пляжах близ Сиднея в Австралии обнаружили черные шары со специфическим запахом. Сначала считалось, что это остатки разлива нефти, однако исследование показало, что эти шары сделаны из фекалий и не только. Они называются "фетберги" и обычно встречаются в канализационных системах, состоят они из отходов.
Детальное тестирование показало, что эти черные шары содержат смесь материалов, которая встревожила ученых. Кроме фекалий человека, там нашли рекреационные наркотики, промышленные химикаты, кулинарное масло и дизельное топливо. Несмотря на то, что состав уже известен, понять откуда они взялись так и не смогли. Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) заявили, что, хотя состав соответствует антропогенным отходам, неизвестно, происходят ли они из местных канализационных систем, сбрасываются с лодок или являются результатом ливневых стоков.
Нахождение подобных шаров из фекалий свидетельствует о загрязнении воды вокруг Сиднея. Власти уже закрыли пляжи, где нашли такие фетберги и приступили к очистке. Расследование происхождения шаров из фекалий продолжается.
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