4 шага, чтобы забыть о сорняках без химии: секреты здорового урожая для всей семьи

Устали от прополки? Рассказываем, как сделать так, чтобы ненужные растения больше не мешали вам

Сорняки — одна из главных проблем при выращивании овощей и фруктов. Пырей, одуванчики, вьюнки, пастушья сумка и прочие так активно покоряют любое свободное пространство, что культурные растения просто не поспевают за ними.

Современные агрономы все чаще советуют использовать гербициды, то есть химические средства борьбы с сорной растительностью. Этими препаратами активно пользуются фермеры, причем во многих странах мира, а не только в Украине. Это позволяет экономить на прополке силы и ручной труд, но насколько безвредны эти вещества для здоровья наших родных и близких, остается под большим вопросом. Не зря экологическая продукция ценится значительно выше.

Итак, есть 4 самых распространенных способа, как избавиться от сорняков на своем участке. Нельзя сказать, что они простые, но тем не менее, регулярные усилия обязательно принесут свои плоды. И это будет большой плюс для здоровья ваших детей и внуков.

1. Вырывать сорняки с корнем, и делать это регулярно

Этот способ — не новость, правда? Реально лучше никто не придумал, увы. Сделайте ежедневной традицией вырывать сорняки по мере их появления. Гораздо проще удалять их, когда они еще маленькие и до того, как они дадут семена и начнут расти!

2. Мульча

Она может быть органическая и неорганическая, то есть природная (щепа, опилки, компост и прочее) и искусственная (агроткань, агроволокно). Как вариант, если есть такая возможность, какой-либо участок можно застелить старыми коврами, линолеумом, обоями, картоном и прочими подручными средствами. За сезон на этом месте образуется чистая земля, которую останется только вскопать.

Кора - пример органической мульчи на клумбе

Главные достоинства органической мульчи: подавляет сорняки, регулирует температуру почвы и удерживает влагу. Слой толщиной 5-7 сантиметров также облегчает удаление любых проросших сорняков. Или попробуйте метод "срубить и оставить", то есть оставить срезанные в конце сезона растения (но не больные и не зараженные насекомыми) в качестве мульчи на поверхности почвы. Это имитирует естественный процесс рециркуляции питательных веществ для растений.

3. Сажайте растения близко друг к другу

Заполните пустые места растениями, которые вам действительно нужны, что уменьшит площадь, на которой могут расти сорняки.

4. Можно использовать кипяток

Как временное решение, и на ограниченных участках, например, на подъездной дорожке, где через мелкие щели трава так и прет. Только будьте аккуратны, ведь если вода достаточно горячая, чтобы завяли растения, то она достаточно опасна, чтобы вызвать ожоги второй или третьей степени, если вы обрызгаетесь ею.

