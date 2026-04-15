Не меняйте планы и не игнорируйте конфликты: строгие запреты на 15 апреля, которые не следует нарушать

Сегодня следует быть осторожными со словами и финансами

В эту среду, 15 апреля, в церковном календаре объединяется сразу несколько важных почестей. День памяти святых апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, а также благоверного князя Мстислава Владимировича. Отдельно в этот день чествуют и Вышгородскую икону Божией Матери — одну из самых почитаемых святынь, связанных с Киевской Русью.

Апостолы Аристарх, Пуд и Трофим принадлежат к числу 70 учеников Христа – тех, кто распространял христианство после апостолов первого круга. Они были сподвижниками апостола Павла, пережили преследования и погибли мученической смертью за веру.

Князь Мстислав Владимирович — фигура из украинской истории. Сын Владимира Великого, он известен как правитель, укреплявший государство и поддерживавший христианство. Вышгородская (Владимирская) икона была доставлена в Киевскую Русь из Византии и долгое время хранилась в Вышгороде. Ей приписывают защитную силу — икону связывают со спасением городов и людей в опасности.

Традиции и приметы 15 апреля

В этот день нет громких обрядовых ритуалов, но в церковной практике он считается временем для внутренней дисциплины. Верующие молятся за выносливость в сложных обстоятельствах и просят защиты как духовной, так и физической.

день проходит спокойно и без резких событий – год будет более стабильным, чем ожидалось;

появляется неожиданное препятствие – это сигнал просмотреть план, а не давить дальше;

в этот день удается закрыть старый вопрос — в ближайшие недели откроется новая возможность.

Что нельзя делать 15 апреля

резко менять планы — если метаться и изменять направление, можно "потерять" результат;

давать пустые обещания — необдуманные обещания в этот день "вернутся" проблемами;

игнорировать старые конфликты — если в этот день избегать разговора, который давно нужно было провести, ситуация затянется на месяцы;

занимать большие суммы денег — финансовые обязательства, взятые в этот день, могут "затянуться" и создать долгое бремя.

