Почему на кладбище лучше выключить телефон: священник напомнил золотое правило в поминальные дни

Не стоит беспокоить усопших

Поминальные дни — время особой духовной сосредоточенности после празднования Пасхи, однако часто современные гаджеты и суета мешают главной цели посещения кладбищ. Священник ПЦУ и военный капеллан о. Тарас Видюк объяснил, как правильно вести себя на местах упокоения, чтобы не нарушить покой умерших и чувства окружающих.

В разговоре с изданием "Телеграф" отец Тарас отметил, что многие верующие фокусируются на внешних атрибутах, забывая о внутреннем состоянии. Хотя церковь не выдвигает жестких требований к одежде, главным критерием остается уважение и воздержание. По словам священника, громкие разговоры или неуместное поведение нарушают атмосферу поминовения.

Не следует кричать, ругаться или использовать телефон в громком режиме. Каждый приходит сюда с собственной печалью и молитвой, поэтому важно создать атмосферу тишины и благоговения Тарас Видюк священник ПЦУ и военный капеллан ВСУ

Когда человек уже покидает кладбище, стоит оглянуться, перекреститься, обратиться к Богу с молитвой о прощении и покое для души умершего, а также мысленно выразить теплые воспоминания и благословения.

