Добавьте это к мясу — и говядина станет мягкой: кулинарная хитрость, о которой мало кто знает

Секрет сочной говядины раскрыт

Говядина подходит для приготовления стейков, гуляша, фарша для котлет и тефтелей. Но часто в процессе приготовления она становится жесткой и сухой. Это происходит из-за того, что при нагревании белок сворачивается и говядина теряет влагу.

Но есть небольшая кулинарная хитрость, которая гарантирует, что говядина всегда будет сочной и нежной. Для этого нужно немного пищевой соды, утверждает автор кулинарных книг Наги Маэхаси. По ее словам, в китайских ресторанах используют метод "бархатная говядина". Сода превращает недорогую говядину в нежное блюдо, которое идеально подходит для жарки в воке и приготовления лапши.

Почему пищевая сода улучшает вкус говядины

Пищевая сода — щелочной продукт. При добавлении к говядине она повышает pH белков мяса, благодаря чему они не так сильно сжимаются во время приготовления. Это помогает говядине оставаться сочной, нежной и вкусной.

Сколько соды добавлять в говядину для сочности

На 500 г мяса понадобится от половины до одной чайной ложки пищевой соды. Но важно не переборщить, так как при избытке соды появляется металлический привкус.

Посыпьте говядину содой и равномерно распределите ее.

Затем отправьте говядину в холодильник на 30-40 минут. За это время сода вступит в реакцию с мясом и даст эффект.

По истечении времени промойте говядину под проточной водой, чтобы удалить излишки пищевой соды, если ее слишком много на поверхности мяса. После этого промокните мясо бумажными полотенцами. Такая говядина подходит для приготовления нежного фарша.