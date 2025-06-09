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Обломки ракеты повредили ее дом: что известно о старшей дочери Ющенко

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Старшей дочери Виктора Ющенко 45 лет Новость обновлена 09 июня 2025, 17:56
Старшей дочери Виктора Ющенко 45 лет. Фото Колаж Телеграфу

Виталина попадала под ракетный обстрел окупантов

Очень часто, если человек является сыном или дочерью политика, он остается в тени своих родителей, а фамилия становится обузой. Однако старшая дочь Виктора Виталина избрала несколько иной путь. Она стала мамой, дизайнером и общественным деятелем. А вот сын экс-президента попадал в заголовки новостей из-за громких историй с роскошным образом жизни.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о дочери Виктора Ющенко Виталине. Женщине сейчас 45 лет, и она мама троих детей.

Что известно о старшей дочери Виктора Ющенко

Виталина Ющенко родилась 15 апреля 1980 года от брака Виктора Ющенко со Светланой Колесник. Она старшая дочь третьего президента Украины. Женщина – мама троих детей – Доминики от бизнесмена Михаила Гончара, а также Виктора и Андриана от второго мужа Алексея Хахлева.

Дочь Ющенко
Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Дочь Ющенко достаточно активна в соцсетях. Она нередко публикует свои фотографии и даже мемы, связанные с ее отцом. Также Виталина поздравляет украинцев с церковными праздниками.

Дочь Ющенко
Фото: instagram.com/vitalinayushchenko
Дочь Ющенко
Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Виталина Ющенко также основала собственный бренд одежды. Женщина также была дизайнером вещей и моделью — все фасоны она фотографировала на себе. Правда, неизвестно, занимается ли этой деятельностью женщина сейчас, ведь на странице бренда последняя публикация датирована 28 июня 2024 года.

Дочь Ющенко

Дочь Ющенко попала под обстрел

В результате российской атаки 2 сентября 2024 года пострадал дом Виталины Ющенко. Неподалеку от него упали обломки сбитой ракеты. В ее доме посыпались подвески из люстры, а актер у нее было ощущение, что дом "ходит ходуном".

Виталина Ющенко
Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

В декабре 2024 года Виталина Ющенко попала под вражескую атаку. По ее словам, она находилась недалеко от вокзала и услышала взрывы.

Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о внуках Виктора Ющенко. Трое из них от дочери Виталины и двое – от сына Андрея.

Теги:
#Виктор Ющенко #Донька #Виталина Ющенко