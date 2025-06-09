Обломки ракеты повредили ее дом: что известно о старшей дочери Ющенко

Виталина попадала под ракетный обстрел окупантов

Очень часто, если человек является сыном или дочерью политика, он остается в тени своих родителей, а фамилия становится обузой. Однако старшая дочь Виктора Виталина избрала несколько иной путь. Она стала мамой, дизайнером и общественным деятелем. А вот сын экс-президента попадал в заголовки новостей из-за громких историй с роскошным образом жизни.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о дочери Виктора Ющенко Виталине. Женщине сейчас 45 лет, и она мама троих детей.

Что известно о старшей дочери Виктора Ющенко

Виталина Ющенко родилась 15 апреля 1980 года от брака Виктора Ющенко со Светланой Колесник. Она старшая дочь третьего президента Украины. Женщина – мама троих детей – Доминики от бизнесмена Михаила Гончара, а также Виктора и Андриана от второго мужа Алексея Хахлева.

Дочь Ющенко достаточно активна в соцсетях. Она нередко публикует свои фотографии и даже мемы, связанные с ее отцом. Также Виталина поздравляет украинцев с церковными праздниками.

Виталина Ющенко также основала собственный бренд одежды. Женщина также была дизайнером вещей и моделью — все фасоны она фотографировала на себе. Правда, неизвестно, занимается ли этой деятельностью женщина сейчас, ведь на странице бренда последняя публикация датирована 28 июня 2024 года.

Дочь Ющенко попала под обстрел

В результате российской атаки 2 сентября 2024 года пострадал дом Виталины Ющенко. Неподалеку от него упали обломки сбитой ракеты. В ее доме посыпались подвески из люстры, а актер у нее было ощущение, что дом "ходит ходуном".

В декабре 2024 года Виталина Ющенко попала под вражескую атаку. По ее словам, она находилась недалеко от вокзала и услышала взрывы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о внуках Виктора Ющенко. Трое из них от дочери Виталины и двое – от сына Андрея.