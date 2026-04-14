Демон с рогами? Кто на самом деле стоял за спиной "Трампа-Иисуса"

Скандальная AI-картинка, где президент США Дональд Трамп предстал в виде Иисуса Христа, оказалась не оригиналом. В изначальной версии, облетевшей соцсети пару месяцев назад, за спиной американского лидера рядом с солдатами не было существа с рогами и крыльями, напоминающее демона.

На снимке президент Трамп был изображен в бело-красной мантии, обычно используемой в изображениях Иисуса Христа и в библейских пророчествах о его возвращении. На следующий день после публикации американский лидер заявил, что думал, будто на картинке он изображен не как Иисус, а как врач.

"Я воспринимал это как фотографию, где я — врач, помогающий людям — рядом был Красный Крест, меня окружали медицинские работники, — сказал он. — И я был как бы врачом, немного развлекался, играя роль доктора и помогая людям выздоравливать. Вот так это и воспринималось. Так думало большинство людей", — заявил Трамп.

Позже он удалил изображение и сказал, что "не хотел никого вводить в заблуждение".

Как пишет Yahoo, изображение, опубликованное Трампом, не было оригиналом. Оно содержало одно не столь уж и тонкое изменение по сравнению с первоначальным вариантом, опубликованным несколько месяцев назад поклонником MAGA. Так, на картинке заменили американского солдата на рогатое существо с крыльями.

Как выяснилось, само изображение является перепечаткой картинки, опубликованной в феврале влиятельным сторонником Трампа Ником Адамсом. Адамс первоначально представил это изображение как попытку Трампа исцелить "больную" Америку. Однако тогда его раскритиковали за такое изображение.

Кто изображен за спиной Трампа?

Долгие обсуждения этой темы в сети таки дали свой результат — пользователи выяснили возможный источник скандального изображения с Трампом. Согласно их версии, картинка может быть основана на обложке ещё не вышедшей книги под названием The Last Pull.

В сюжете будущей книги The Last Pull рассказывается история о парне из Чикаго, который отправляется в Израиль, проходит там путь, связанный с жизнью Иисуса, а также сталкивается с людьми, которые поклоняются древнему божеству Ваалу.

Ваал — и есть в итоге тот самый персонаж, который изображен на обложке и на картинке Трампа.

Ваалу поклонялись тысячи лет назад на Ближнем Востоке. Его связывали с дождем, урожаем и плодородием. Однако в Библии и христианстве он считается ложным богом. Его культ осуждается, а самого Ваала нередко связывают со злом или даже демонами.

Предыстория

12 апреля президент США опубликовал сгенерированное ИИ изображение после своей словесной перепалки с Папой Львом XIV.

На снимке Трамп изображен с рукой на голове больного человека. На фотографии его окружают последователи, американский флаг, орлы и Статуя Свободы.

От рук американского лидера исходит свет, а женщина позади больного, которого он исцеляет, сложила руки в молитвенном жесте. Стоит отметить, что в правом нижнем углу картинки все-таки присутствует врач в соответствующей одежде и со стетоскопом на шее. Однако Трамп на картинке был в одеянии, больше напоминавшем хитон Иисуса Христа с накидкой.

Стоит отметить, что пост содержал не только изображение, но и резкую критику Папы Римского Льва XIV:

"Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. Мне его брат Луи нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев – нет!

Я не хочу Папу, который считает нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу.

И я не хочу Папу, который критикует президента США за то, что я делаю именно то, ради чего меня избрали!

Лев должен быть благодарен, потому что, как все знают, его избрание стало неожиданностью. Его поставили только потому, что он американец и в церкви считали, что это самый лучший способ взаимодействовать с президентом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане".

Изображение было удалено из аккаунта Трампа в Truth Social в понедельник после резкой критики со стороны ряда сторонников президента в интернете.

Подписчики под этой публикацией назвали его больным, антихристом, "фальшивым богом, убивающим людей" и отвратительным.

