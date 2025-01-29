Туалет помог ученым найти дворец последнего англосаксонского короля Англии (фото)

Возможно, именно в этом месте он нашел последний покой

Археологи нашли место, где размещался давно утраченный дворец последнего англосаксонского короля Англии — Гарольда II. Открытие стало возможным благодаря сочетанию георадарного сканирования, данных археологических раскопок и анализа художественных источников XI века.

Его останки находятся вблизи села Бошем в Западном Сассексе. Ученым удалось подтвердить существование двух средневековых построек, ранее не замеченных. Одна частично встроена в современное здание, а другая расположена на территории сада.

Найдено средневековое сооружение

Ключевым доказательством древнего происхождения комплекса стали результаты раскопок 2006 года, когда обнаружили выгребную яму, которая была в большом деревянном здании. В последнее десятилетие археологи все чаще отмечают, что начиная с X века элитные жилые здания в Англии часто имели интегрированные туалеты — признак высокого социального статуса.

Таким образом, наличие этой выгребной ямы свидетельствует о том, что деревянное сооружение являлось частью резиденции высокого ранга. Археологи пришли к выводу, что она почти наверняка принадлежала комплексу, связываемому с резиденцией короля Гарольда II, изображенной на знаменитом гобелене из Байе.

Гобелен из Байе

Комплекс дворца занимал площадь около гектара и включал несколько зданий, в том числе большой деревянный зал. Он находился рядом с гаванью и церковью и был окружен рвом длиной 250 метров и шириной 3 метра.

Это открытие может пролить свет и на вопрос о месте захоронения Гарольда — единственного английского монарха, чье место последнего покоя до сих пор не определено. Хотя традиционно считается, что короля похоронили в Волтемском аббатстве в Эссексе, некоторые средневековые источники намекают на возможность захоронения вблизи его дворца. В 1954 году под церковью в Бошеме были обнаружены останки высокопоставленного англосаксонского мужчины, однако их так и не исследовали.

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