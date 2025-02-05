Скрытые реки Антарктиды уносят ледники в океан: ученые сделали тревожные выводы

Похоже, оценки скорости таяния льда придется пересмотреть

Наверняка в представлении многих людей Антарктида представляет собой безжизненный камень, покрытый толстой ледяной шапкой. Однако новое исследование показывает, что между почвой и льдом есть целые реки. Мало того, они ускоряют таяние льда, что ведет к поднятию уровня мирового океана.

Справедливости ради, надо отметить, что ученые и ранее знали о наличии жидкой воды под льдами в некоторых местах Антарктиды. Однако в новом исследовании, обнародованном в Geophysical Research Letters, была показана детальная их карта.

Кроме того, ученые выяснили, что наличие воды между льдами и землей снижает трение, из-за чего ледники начинают быстрее двигаться в сторону океана. Со временем это движение образовывает каналы, которые напоминают подледные "реки". Самый длинный из них уже достиг длины в 1061 километр.

Подледные каналы Антарктики

Новая модель показала, где именно под льдом находятся основные потоки. При этом ученые также обнаружили, что в этих местах Антарктида теряет лёд в 4-5 раза быстрее, чем в среднем по континенту. Это особенно заметно в прибрежных районах.

Скорость движения льда в метрах за год. Чем ярче цвет, тем быстрее движение

Например, в районе ледников Денмана и Пайн-Айленд таяние составляет до 20 метров в год, хотя в других местах процесс происходит несколько медленнее.

Потеря льда Антарктидой приводит к постепенному повышению уровня мирового океана, что может угрожать многим островным государствам и прибрежным районам. И, согласно новому исследованию, это может произойти быстрее, чем показывали старые модели. Согласно худшему сценарию к 2100 году вода поднимется от 8 до 30 сантиметров, а к 2300 году на несколько метров. И это даже без учета таяния Гренландии.

Ученые отмечают, что теперь в построении моделей таяния льдов людям надо учитывать не только температуру воздуха, но и процессы, на которые раньше мы не обращали внимания.

Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.