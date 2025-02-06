Сожженный свиток из Помпеев развернули благодаря современным технологиям: что написано внутри

Катастрофа, почти уничтожившая свиток, произошла в 79 году нашей эры

Свиток, уничтоженный в Помпеях извержением Везувия почти 2000 лет назад, стал объектом революционного научного исследования. Этот артефакт был найден в библиотеке роскошной римской виллы в Геркулануме на побережье Италии. По легенде, владельцем имения мог быть тесть самого Юлия Цезаря.

Любые попытки развернуть свиток приводили к их разрушению, пока в дело не вмешались современные технологии. Свиток под кодовым названием PHerc. 172, ставшего объектом современного исследования в Оксфордшире. В Diamond Light Source был просканирован с помощью мощного синхротронного рентгеновского аппарата. Полученные данные обработали алгоритмы машинного обучения.

Рентгеновское изображение текста

Исследователям уже удалось распознать несколько колонок текста, где обнаружили древнегреческий термин διατροπή, что означает "отвращение". Существует предположение о связи этого текста с философом Эпикуром. Хотя полный текст еще не расшифрован, ученые уверены, что реальный шанс на это есть. Успех этого проекта открывает новые перспективы изучения античного наследия, сохраненного под слоем вулканического пепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Помпее откопали древние римские термы — этот спа-курорт находился на даче богача. Некоторые особенности указывают, что там могли не просто париться, но и проводить важные встречи.