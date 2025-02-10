Сотни роботов, которые роем выполняют задачи: ученые придумали устройства, которые можно даже сбросить с вертолета (видео)

Будущее уже здесь – рои миниатюрных роботов можно использовать для спасательных миссий и работы в экстремальных условиях

Сотни роботов, имеющих одну задачу. Это может быть военное использование или гуманитарное. Сотни крохотных роботов, каждый размером с ладонь, могут быстро исследовать территорию после лесного пожара. Они будут искать пострадавших, находить участки с токсичными материалами и определять направления распространения огня.

Это лишь один из сценариев, которые становятся реальностью благодаря работе Маркуса Немица, доцента кафедры машиностроения в Университете Тафтса (США). На протяжении многих лет он разрабатывал концепции роевой робототехники и искал способы создания реальных прототипов таких роботов.

Технологический прорыв

Вместе с аспирантом Джемом Айгюлом Немиц создал выносливого робота, которого можно напечатать на 3D-принтере всего за несколько часов. Это значительно сокращает время и затраты на производство, позволяя печатать сотни роботов в сутки.

Особенности новых роботов

В отличие от привычных жестких роботов, разработки Немица совмещают мягкие и жесткие компоненты. Благодаря этому устройства выдерживают падение с высоты (например, сброс с вертолета), передвигаются по неровной местности, песку и даже скалам.

Конечности роботов напоминают строение лап млекопитающих или рептилий: жесткие костные структуры соединяются мягкими суставами. Это обеспечивает плавные движения и адаптацию к любой поверхности.

Рои роботов обещают стать незаменимым инструментом в борьбе со стихийными бедствиями, военными угрозами и экологическими проблемами. Устройства могут использоваться для разминирования территорий, отслеживания изменений ледников и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в США неизвестные сломали домашние роботы-пылесосы, заставив их гоняться за хозяевами. Обычно работы достаточно послушны и способны даже выполнять команды, описанные голосом, в частности по уборке и сортировке.